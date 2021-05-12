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Ценовой агрегатор «Яндекс.Маркет» подвёл итоги апреля на рынке настольных процессоров. С ноября прошлого года первую строчку занимал AMD Ryzen 5 3600. С января 2020 года по март 2021 года включительно он лишь трижды терял звание самого популярного процессора месяца в России. Оба раза чип уступал своему предшественнику Ryzen 5 2600. Но по итогам апреля на рынке появился неожиданный лидер.

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Им стал флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 5900X. 12-ядерная 24-поточная платформа захватила долю 7,6%. При этом с ноября 2020 года, когда стартовали продажи пятого поколения, она ни разу не входила даже в топ-5. Учитывая то, что процессор стоит свыше 50 000 рублей, есть большая вероятность, что в будущем он вновь уступит первую строчку более дешёвым решениям.

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Всплеск популярности Ryzen 5 5900X объясняется отложенным спросом, так как ранее этот настольный чип нешироко продавался в России. Завоз большого количества 12-ядерников в апреле и привёл к краткосрочному скачку продаж.

В связи с появлением нового процессора в топ-5 произошли изменения. 6-ядерники Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X потеряли по одной позиции каждый, заняв 2-е и 3-е места соответственно. Доля первого составила 6%, а второго – 5,2%. А вот 8-ядерный 16-поточный настольный чип AMD Ryzen 7 5800X, который по итогам марта занимал 3-ю строчку, сильно сдал позиции и замкнул топ-10 с долей 3%.

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В то же время 6-ядерный 12-поточный процессор Intel Core i5-10400F, несмотря на появление в пятёрке нового чипа, смог подняться на одну строчку. Он стал четвёртым, заинтересовав 4,1% пользователей. В свою очередь 4-ядерный 8-поточный чип Intel Core i3-10100F выпал из топ-5. Вместо него в пятёрке теперь присутствует Ryzen 5 3400G с долей 3,7%, который отличается встроенным графическим ядром.

Также стоит отметить, что Ryzen 7 3700X, Core i3-10100F, Ryzen 9 5950X и Core i9-10850K оказались выше, чем Ryzen 7 5800X. Они заинтересовали 3,7%, 3,6%, 3,5% и 3,1% покупателей соответственно. Вне топ-10 остались Ryzen 5 2600 (2,8%), который ещё в декабре 2020 года входил в топ-3, а также Core i5-9400F (2,4%), Ryzen 7 PRO 4750G (2,4%), Ryzen 5 PRO 4650G (2,3%) и Ryzen 9 3900X (2,3%).

Ещё одной тенденцией прошедшего месяца стало повышение стоимости популярных настольных процессоров в онлайн-магазинах. В частности, Intel Core i9-10850K подорожал на 3,6%, Intel Core i5-10400F – на 7%, а Core i5-10400 – почти на 10%. А вот стоимость Intel Core i3-10100F выросла более чем на четверть (28,1%).

Самым привлекательным CPU семейства Rocket Lake стала 6-ядерная 12-поточная модель Intel Core i5-1100F, которая заинтересовала собой 2% пользователей. 8-ядерные решения нового поколения пока что не способны похвастаться большим спросом.

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В завершение добавим, что настольные процессоры компании AMD всё ещё пользуются большей популярностью в России, чем решения Intel. По данным «Яндекс.Маркет», чипы «красной» команды занимают 51,6%. Они лидируют уже примерно полтора года. Но в апреле разница была минимальной начиная с января 2020 года. Доля Intel впервые за это время составила 48,4%.