Samsung Galaxy Z Fold 2 подешевел – Snapdragon 865+ со скидкой 16 000 р. и Galaxy Buds Pro в подарок
Компания Samsung является лидером рынка сгибаемых смартфонов с большим отрывом от преследователей в лице Huawei, Motorola и с недавнего времени Xiaomi. Уже летом она представит сгибаемые модели нового поколения, а тем временем флагман 2020 года дешевеет в России. Речь о Samsung Galaxy Z Fold 2.
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Мировая премьера смартфона состоялась в первых числах августа прошлого года. Спустя примерно месяц южнокорейская компания объявила стоимость тогдашней новинки в России – 179 990 рублей. Продажи стартовали 18 сентября 2020 года.
На российский рынок флагман вышел в бронзовом и чёрном цветовых решениях. В магазине «Ситилинк» сейчас можно купить Samsung Galaxy Z Fold 2 со скидкой более 16 000 рублей, но только в бронзовом цвете. Обойдётся модель в 163 340 рублей в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ.
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Более того, до 18 мая 2021 года в магазине действует акция, в рамках которой все покупатели сгибаемых смартфонов Samsung получают в подарок новые фирменные полностью беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro. Их стоимость составляет 16 370 рублей, то есть общая выгода достигает 33 000 рублей.
Отметим также, что чуть более простые наушники Samsung Galaxy Buds+ по акции предусмотрены в подарок к Samsung Galaxy Z Flip. Но раскладушки, которая тоже была представлена в прошлом году, на момент написания материала нет в наличии в «Ситилинк».
Что касается характеристик Samsung Galaxy Z Fold 2, отметим флагманский процессор Snapdragon 865+, аккумулятор ёмкостью 4 500 мА*ч с 25-ваттной проводной и 11-ваттной беспроводной подзарядкой, стереодинамики и NFC. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку. Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп, а фронтальной – 10 Мп + 10 Мп.
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Смартфон оборудован двумя дисплеями. Тыльный имеет диагональ 6,23 дюйма. Разрешение – 816 x 2 260 точек. Его прикрывает стекло Gorilla Glass последнего поколения. Основной экран Foldable Dynamic AMOLED поддерживает частоту обновления 120 Гц, имеет разрешение 1 768 x 2 208 точек, а диагональ составляет 7,6 дюйма. Эту матрицу защищает пластиковая панель.
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