Японцы создали аккумулятор, который не теряет ёмкость в течение 5 лет
Нынешние аккумуляторные батареи теряют пятую часть своей ёмкости лишь за год. Решить эту проблему попытались японские исследователи Института науки и технологий. Они придумали новый революционный материал, который даёт возможность АКБ сохранять практически 100% ёмкости на протяжении пяти лет использования.
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Для начала отметим, что нынешние аккумуляторные батареи уже после 500 циклов подзарядок могут потерять почти половину своей начальной ёмкости. Для решения проблемы японские исследователи придумали новый связующий материал, который намного превосходит в плане возможностей материалы, использующиеся в современных аккумуляторах. Имя ему бис-имино-аценафтехинон-парафенилен (Bis-imino-acenaphthenequinone-Paraphenylene).
По словам японских исследователи этот материал даёт возможность сохранить 95% ёмкости аккумуляторной батареи после более чем 1 500 подзарядок. Учёные надеются, что их прорыв сможет оказать сильное влияние на многие отрасли, где используются аккумуляторные батареи, включая производство электрических транспортных средств. Кроме того, новой разработкой японских исследователей могут заинтересоваться компании, занимающиеся выпуском смартфонов. Правда, не факт, что производители умных телефонов сильно горят желанием создавать гаджеты, которые будут работать очень долго.
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