Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компании Xiaomi, OnePlus, OPPO и ASUS имеют в своих ассортиментах дорогие смартфоны. Несмотря на ‘то, долгое время ни один флагман не мог похвастаться защитой от воды по стандарту IP68. В то же время, например, у LG даже бюджетные решения имеют водонепроницаемый корпус. Тем не менее OPPO начала выпускать топовые модели Find X с защитой IP68. В прошлом году это же сделала и OnePlus, а месяц назад Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra стали первыми водонепроницаемыми флагманы китайской компании. В этом месяце к ним присоединится модель ASUS ZenFone 8 mini.

реклама

В смартфонах ASUS топового уровня защита от воды и пыли класса IP68 ожидалась ещё в 2019 году. Однако, серия ZenFone получила необычную конструкцию с поворотной камерой, а в игровых смартфонах ROG Phone есть масса отверстий для охлаждения. В связи с этим реализовать полноценную защиту от воды тайваньскому производителю не удалось.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

ASUS ZenFone 8 mini станет первым смартфоном компании с защитой IP68 начиная с 2012 года, когда она начала выпускать умные телефоны. При этом грядущая новинка сможет сохранить 3,5-миллиметровых аудиоразъём для подключения проводной гарнитуры.

Поворотной камеры мы не увидим, по крайней мере, в версии mini. Компактный флагман будет оснащаться панелью на органических светодиодах с круглым отверстием в левом верхнем углу. Это подтвердила и компания ASUS. Сам же дисплей будет иметь разрешение Full HD+, частоту обновления 120 Гц, встроенный сканер отпечатков пальцев и размер 5,92 дюйма по диагонали.

реклама

На выходных на просторах всемирной паутины появились первые изображения ASUS ZenFone 8 mini в защитном чехле. Рендеры подтверждают, что смартфон получит сдвоенную основную камеру. Пока что известно лишь то, что разрешение главного модуля составит 64 Мп, а второй будет содержать сверхширокоугольную оптику.

Аппаратная платформа смартфона будет построена вокруг 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Ёмкость встроенной батареи составит 4 000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 30 Вт. Также отметим NFC, порт USB Type-C и операционную систему Android 11 с фирменной прошивкой ZenUI.

ASUS ZenFone 8 mini поступит в продажу сразу в пяти модификациях памяти с 6-16 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 128-256 ГБ. Но стоимость пока что не уточняется. Анонс состоится уже на следующей неделе, 12 мая 2021 года. В месте с версией mini тайваньская компания должна будет представить стандартное издание и версию Pro. Они тоже будут оснащаться 5-нанометровым процессором Qualcomm. Четвёртой новинкой производителя станет сгибаемый смартфон ZenFone Flip.