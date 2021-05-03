ASUS ZenFone 8 mini станет первым смартфоном компании с защитой класса IP68
Компании Xiaomi, OnePlus, OPPO и ASUS имеют в своих ассортиментах дорогие смартфоны. Несмотря на ‘то, долгое время ни один флагман не мог похвастаться защитой от воды по стандарту IP68. В то же время, например, у LG даже бюджетные решения имеют водонепроницаемый корпус. Тем не менее OPPO начала выпускать топовые модели Find X с защитой IP68. В прошлом году это же сделала и OnePlus, а месяц назад Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra стали первыми водонепроницаемыми флагманы китайской компании. В этом месяце к ним присоединится модель ASUS ZenFone 8 mini.
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В смартфонах ASUS топового уровня защита от воды и пыли класса IP68 ожидалась ещё в 2019 году. Однако, серия ZenFone получила необычную конструкцию с поворотной камерой, а в игровых смартфонах ROG Phone есть масса отверстий для охлаждения. В связи с этим реализовать полноценную защиту от воды тайваньскому производителю не удалось.
ASUS ZenFone 8 mini станет первым смартфоном компании с защитой IP68 начиная с 2012 года, когда она начала выпускать умные телефоны. При этом грядущая новинка сможет сохранить 3,5-миллиметровых аудиоразъём для подключения проводной гарнитуры.
Поворотной камеры мы не увидим, по крайней мере, в версии mini. Компактный флагман будет оснащаться панелью на органических светодиодах с круглым отверстием в левом верхнем углу. Это подтвердила и компания ASUS. Сам же дисплей будет иметь разрешение Full HD+, частоту обновления 120 Гц, встроенный сканер отпечатков пальцев и размер 5,92 дюйма по диагонали.
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На выходных на просторах всемирной паутины появились первые изображения ASUS ZenFone 8 mini в защитном чехле. Рендеры подтверждают, что смартфон получит сдвоенную основную камеру. Пока что известно лишь то, что разрешение главного модуля составит 64 Мп, а второй будет содержать сверхширокоугольную оптику.
Аппаратная платформа смартфона будет построена вокруг 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Ёмкость встроенной батареи составит 4 000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 30 Вт. Также отметим NFC, порт USB Type-C и операционную систему Android 11 с фирменной прошивкой ZenUI.
ASUS ZenFone 8 mini поступит в продажу сразу в пяти модификациях памяти с 6-16 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 128-256 ГБ. Но стоимость пока что не уточняется. Анонс состоится уже на следующей неделе, 12 мая 2021 года. В месте с версией mini тайваньская компания должна будет представить стандартное издание и версию Pro. Они тоже будут оснащаться 5-нанометровым процессором Qualcomm. Четвёртой новинкой производителя станет сгибаемый смартфон ZenFone Flip.
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