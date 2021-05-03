Глава Банка России не рекомендует покупать PlayStation 5 в кредит
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ России, в рамках онлайн-урока для школьников на прошлой неделе дала несколько советов о том, как эффективно распоряжаться своими финансами. Ключевой совет от главы Банка России – не нужно покупать Sony PlayStation 5 в кредит.
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По словам Набиуллиной, люди должны здраво мыслить в решениях об оформлении кредитов. Важно следить за кредитной нагрузкой. Желательно, чтобы ежемесячный размер выплаты по займу составлял половину, а лучше лишь треть дохода за месяц.
Глава Банка России советует обойтись без кредитов на вещи, средства на которые можно собрать путём накопления. В качестве примера она привела консоль нового поколения Sony PlayStation 5. Эльвира Набиуллина считает, что покупка игровой приставки является не самым лучшим поводом для того, чтобы взять кредит в банке. Вероятно, для примера была выбрана консоль в связи с особенностями аудитории.
Глава ЦБ отметила, что сама она не занимает деньги, а старается накапливать. Также Набиуллина заявила о необходимости иметь финансовую подушку безопасности, размер которой должен быть равен доходу примерно за полгода.
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Напомним, что игровые приставки Sony сейчас практически нереально приобрести по официальным ни за личные, ни за кредитные средства, так как консолей нет в наличии. Кроме того, недавно японская компания объявила о повышении цен на консоли нового поколения. Теперь PlayStation 5 стоит 49 999 рублей, а издание Digital Edition без Blu-ray привода – 40 999 рублей.
В официальном магазине Sony в России вместе с игровыми приставками распроданы зарядные станции DualSense (2 999 рублей) и беспроводные гарнитуры PULSE 3D (8 999 рублей). Но зато можно купить контроллер DualSense, HD-камеру и пульт ДУ за 5 999 рублей, 5 499 рублей и 2 799 рублей соответственно.
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