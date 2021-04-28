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Компания Xiaomi недавно представила смартфон POCO X3 Pro. Новинка уже продаётся на российском рынке в офлайн-магазинах с официальной гарантией. И она стала очередным смартфоном производителя, который на старте продаж не смог обойтись без проблем.

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Индийские пользователи, которые уже приобрели POCO X3 Pro, начали сообщать о дребезжании тыльной панели во время воспроизведения музыки. Попытки вернуть смартфон в магазин успехом не увенчались, поскольку компания отказался возвращать деньги или менять устройство на новое.

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Служба поддержки POCO India официально подтвердила проблему и заявила, что дребезжание крышки на максимальной громкости связано с дизайном смартфона. Судя по такому ответу, мы имеем дело с аппаратной неисправностью. Однако, представители компании заявили, что уже готовится обновление программного обеспечения. Как апдейт прошивки сможет устранить эту проблему, пока что не совсем понятно. Возможно, Xiaomi программным путём снизит максимальный уровень громкости в смартфоне. А пока служба поддержки рекомендует использовать защитный чехол, чтобы вибрация не была слышна.

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Напомним, что POCO X3 Pro – доступный флагман на процессоре Snapdragon 860. По сути, однокристальная система является улучшенной версией чипа Snapdragon 855. Новая SoC тоже не поддерживает сетей пятого поколения, выполняется по нормам 7-нанометровой технологии и имеет ускоритель Adreno 640. Но пиковая частота повышена с 2,84 ГГц до 2,96 ГГц.

Из особенностей новинки стоит отметить стереодинамики, NFC и 120-герцевый дисплей IPS FHD+ размером 6,67 дюйма по диагонали. В продаже смартфон появился с прошивкой MIUI 12 и операционной системой Android 11. Корпус устройства сделан из пластика и обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP53. На лицевой панели установлено стекло Gorilla Glass 6.

Xiaomi POCO X3 Pro получил основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронталку на 20 Мп. Сенсор для разблокировки путём распознавания биометрии установлен на правом торце. Ёмкость встроенной батареи составила 5 160 мА*ч, а мощность зарядки по проводу – 33 Вт.

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Глобальная версия смартфона доступна в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Стоимость составила 249 евро и 299 евро соответственно. В России базовый вариант доступен по цене 22 990 рублей, а с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ купить Xiaomi POCO X3 Pro можно за 25 990 рублей.