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Компания Samsung в январе 2021 года выпустила флагманские смартфоны семейства Galaxy S21. Новинки заменили на рынке модели 2020 года Galaxy S20. Специалисты из Counterpoint Research подсчитали, что себестоимость флагманов нового поколения оказалась немного ниже, чем у их предшественников.

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Связывают это в первую очередь с тремя причинами. Во-первых, южнокорейская компания отказалась от адаптера питания и комплектных наушников. Теперь покупателям смартфонов семейства Samsung Galaxy S21 придётся приобретать зарядник отдельно. Во-вторых, производитель отказался от одного антенного модуля миллиметрового диапазона. Но это касается только версии Ultra. Теперь их предусмотрено два вместо трёх у Galaxy S20 Ultra. В-третьих, разработчики убрали времяпролётную камеру. Но и это относится лишь к топовой модели.

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Себестоимость Samsung Galaxy S21 Ultra на процессоре Snapdragon 888 составила примерно 533 доллара. Новинка оказалась на 7% дешевле в изготовлении, чем её предшественница с однокристальной системой Qualcomm. Себестоимость Samsung Galaxy S21 упала на 12-13% в сравнении с Galaxy S20, составив около 415 долларов. Версия Plus тоже оказалась дешевле предшественницы в изготовлении на 12-13%.



Заметим, что в Европе и в США стоимость смартфонов семейства Samsung Galaxy S21 упала на 50 евро и 50 долларов соответственно в сравнении с моделями 2020 года выпуска. Однако, несмотря на более низкую себестоимость, в России цены оказались на старте продаж выше.

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Samsung Galaxy S20 в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоил 69 990 рублей, а Galaxy S21 – 74 990 рублей. Версия Plus нового поколения в той же комплектации была оценена в 89 990 рублей против 79 990 рублей за модель 2020 года выпуска.



Samsung Galaxy S20 Ultra продавался в конфигурациях 12/128 ГБ и 16/512 ГБ по цене 99 990 рублей и 119 990 рублей на старте продаж соответственно. Samsung Galaxy S21 Ultra в начальной модификации памяти стоил 109 990 рублей, а в топовой – 127 990 рублей. Но справедливости ради нужно отметить, что все флагманы прошлого поколения через несколько недель после старта продаж подорожали на 10 000 рублей. Компания объяснила это падение курса рубля.