Xiaomi Mi MIX FOLD выдержал 400 000 раскладываний в прямом эфире
Компания Xiaomi 30 марта представила свой первый сгибаемый смартфон. Он называется Mi MIX FOLD. 16 апреля новинка поступила на рынок в Поднебесной. Вместе со стартом продаж китайский производитель запустил тестирование механизма складывания. Испытание транслировалось в прямом эфире.
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Во время презентации Лэй Цзюнь, глава китайской компании, заявил, что Xiaomi Mi MIX FOLD выдерживает 200 000 циклов складывания и раскладывания. Также он упомянул, что шарнир смартфона и вовсе рассчитан на 1 млн циклов.
Для тестирования механизма была разработана специальная конструкция, которая в автономном режиме складывала и раскладывала смартфон каждые 1,6 секунды. Китайский производитель дважды отчитывался об успехе испытания. Сначала Xiaomi заявила, что сгибаемый смартфон выдержал 200 000 складываний. Потом стало известно и 400 000 циклов. По словам топ-менеджеров компании, это эквивалентно 10 годам использования смартфона. В прямом эфире за тестом наблюдало 2 млн человек.
Напомним, что Xiaomi Mi MIX FOLD – первый в мире телефон, оборудованный объективом с жидкой линзой. По этой причине один модуль можно использовать для макросъёмки и для оптического увеличения. Аппаратным базисом новинки служит однокристальная система Snapdragon 888, выполненная по 5-нанометровой технологии.
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Смартфон доступен в трёх модификациях по цене 1 500-2 000 долларов. Топовая версия с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти заключена в керамический корпус. Базовая и продвинутая конфигурации имеют стеклянный корпус.
Из прочего отметим аккумулятор на 5 000 мА*ч, большой 8,01-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц и 6,52-дюймовый 90-герцевый дисплей на тыльной стороне. Работает модель на специальной прошивке MIUI 12, оптимизированной под большой экран.
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