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Недавно в России стартовали продажи смартфона среднебюджетного уровня Xiaomi Redmi Note 10. На фоне анонса модели нового поколения подешевела её предшественница, которая называется Xiaomi Redmi Note 9. Она была представлена в прошлом году, но имеет несколько преимуществ в сравнении с новинкой.

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Redmi Note 9 продаётся в России в двух модификациях. Ещё на старте их оценили в 16 990 рублей и 18 990 рублей. Базовая версия предполагает 3 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенной памяти, а топовая – 4 ГБ ОЗУ и накопитель вместимостью 128 ГБ.

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Со временем смартфон начал дешеветь. Магазин «Ситилинк» несколько раз снижал стоимость модели 2020 года. После последнего прайската цена начальной комплектации упала до 14 570 рублей, а максимальный вариант подешевел до 15 710 рублей. Это весьма логично, поскольку за 16 990 рублей уже можно купить Xiaomi Redmi Note 10 с 4 ГБ оперативки и хранилищем на 64 ГБ.

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Герой заметки почти во всём уступает своему предшественнику, но есть одно преимущество. Она заключается в поддержке технологии Near Field Communication, чем не может похвастаться модель нового поколения. Оба смартфона имеют основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 16-Мп фронталку, USB-C и выход для подключения наушников.

Xiaomi Redmi Note 9 оснащается 6,53-дюймовым дисплеем IPS формата Full HD+. Биометрический датчик установлен на тыльной стороне. Автономностью в смартфоне занимается аккумулятор на 5 020 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой. Сердцем устройства служит однокристальная система Helio G85. Программной платформой выступает MIUI 12 на базе операционной системы Android 10.

Напомним, в Redmi Note 10 используется панель Super AMOLED, а аппаратная платформа строится вокруг процессора Snapdragon 678. Ёмкость аккумулятора составляет 5 000 мА*ч, а мощность зарядки по проводу – 33 Вт. Из коробки смартфон нового поколения сразу работает на ОС Android 11.