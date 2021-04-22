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Китайская компания Realme обновила серию смартфонов Q. Производитель анонсировал сразу три новинки в рамках нового поколения. Они называются Realme Q3i, Realme Q3 и Realme Q3 Pro. Все три модели работают на базе операционной системе Android 11.

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Общего между смартфона есть немного помимо одиннадцатой ревизии ОС от Google. Это в первую очередь почти идентичный набор интерфейсов. Каждая из новинок получила Bluetooth 5.1, гнездо для гарнитуры, слот для microSD и USB-C. Также отметим наличие 16-мегапиксельной основной камеры. Версия Pro получила поддержка стандарта Wi-Fi 6, а две другие – Wi-Fi 5. Смартфоны работают на прошивке Realme UI 2.0.

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Realme Q3 Pro оборудован 6-нанометровой однокристальной системой Dimensity 1100 с частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G77 MC9. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость 4 500 мА*ч и поддерживает 30-Вт подзарядку проводным путём.

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Старшая модель оснащается 6,43-дюймовой OLED-матрицей со встроенным дактилоскопом. Дисплей получил поддержку частоты обновления изображения. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Также выделим возможность снимать видео в 4K UHD при 60 к/сек и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Realme Q3 получил 6,5-дюймовую панель IPS FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Биометрический сенсор перебрался на правый торец. Основная камера потеряла сенсор на 64 Мп. Вместо него используется 48-Мп модуль. Поддержка 4K при 60 к/сек и стереодинамиков тоже нет.

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Аппаратным базисом второй новинки стала 8-нанометровой система-на-чипе Snapdragon 750G с пиковой частотой 2,2 ГГц и Adreno 619 в качестве графического контроллера. Вопросами автономности занимается АКБ на 5 000 мА*ч с 30-ваттной быстрой зарядкой.

Realme Q3i имеет идентичную матрицу IPS, но частота обновления снижена до 90 Гц. До 18 Вт урезали поддержку быстрой зарядки, а из тыльной камеры вместе с ультраширокоугольным модулем пропала поддержка 4K даже при 30 к/сек. Сердцем новинки стала однокристальная система Dimensity 700.

А теперь поговорим о стоимости. Realme Q3 Pro будет доступен с 29 апреля в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 245 долларов и 275 долларов соответственно. Расцветок предусмотрено три: Firefly, Electric Blue и Gravity Black.

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Realme Q3 поступит в продажу в тот же день по цене 200 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Расцветки – Psychedelic Silver и Sci-fi Black. Позже на рынке появится ещё и версия с 8 ГБ ОЗУ за 230 долларов.

Realme Q3i уже начали продаваться в Китае в цветах Light Blue и Ash Black. Стоимость варианта с 4 ГБ оперативки составила 155 долларов. Версия с 6 ГБ ОЗУ стоит на 30 долларов дороже. Вне зависимости от комплектации объём накопителя составляет 128 ГБ.