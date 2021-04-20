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Недавно появилась информация о том, что тайваньская компания ASUS выпустит компактный флагманский смартфон ZenFone 8 mini на базе чипсете Snapdragon 888 с 5,82-дюймовым дисплеем. В нишу небольших устройств топового уровня намерен войти и китайский производитель Meizu. На днях появилась информация о смартфоне Meizu 18 mini.

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Грядущая новинка станет третьей представительницей семейства Meizu 18 после стандартного издания и версии Pro, которые были анонсированы весной нынешнего года. Смартфон будет оборудован 5,9-дюймовым дисплеем формата Full HD+. В основу устройства ляжет активная матрица на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Под экраном расположится оптический биометрический датчик.

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Meizu 18 mini получит 5-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 888. Мобильный процессор имеет пиковую тактовую частоту 2,84 ГГц, модем с поддержкой мобильных сетей нового поколения и графический чип Adreno 660. Платформа будет работать в паре с оперативной памятью LPDDR5. Объёмы ОЗУ пока что не уточняются.

Смартфон будет оборудован тройной основной камерой, но в настоящее время известно лишь о наличии 64-мегапиксельного датчика изображения в главном модуле. Ёмкость комплектной батареи составит 4 000 мА*ч, а мощность быстрой проводной зарядки – 65 Вт.

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Ни дата анонса, ни стоимость Meizu 18 mini пока что не афишируются. В продаже смартфон появится с предустановленным программным обеспечением Flyme 9 и операционной системой Android 11.