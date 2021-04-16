Xiaomi представила LCD телевизоры Mi TV EA 2022 по цене от 150 долларов
Китайская компания Xiaomi запустила новую линейку умных телевизоров. Она называется Mi TV TA 2022. Сегодня, 16 апреля, пекинский производитель представил сразу семь моделей в цельнометаллическом корпусе для разных кошельков.
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Диагональ телевизоров составляет от 32 дюймов до 75 дюймов, а разрешение – от 1366 x 768 точек (HD Ready) до 3840 x 2160 точек (4K ULTRA HD). Все семь панелей оснащаются жидкокристаллическими дисплеями с частотой обновления 60 Гц и углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Вместе с параметрами экрана в Xiaomi Mi TV EA 2022 отличаются акустические системы, объёмы оперативной памяти, а также модель однокристальной системы.
Начнём с младших моделей. 32-дюймовый телевизор формата HD Ready наряду с двумя Full HD панелями диагональю 40 дюймов и 43 дюйма оборудован двухъядерным мобильным процессором Amlogic на базе Cortex-A53 с графикой Mali-G450 MP2. Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, а вместимость встроенного накопителя – 8 ГБ. Все три новинки оснащаются двумя динамиками мощностью по 8 Вт с поддержкой DTS-HD.
Сразу четыре телевизора серии Xiaomi Mi TV EA 2022 оборудованы панелями формата 4K ULTRA HD. Они имеют размер 50 дюймов, 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов по диагонали. Каждая модель оборудована четырёхъядерной однокристальной системой Amlogic на Cortex-A3 с графическим ускорителем Mali-G31 MP2. Объём оперативной памяти увеличен до 1,5 ГБ. Накопитель тоже имеет вместимость 8 ГБ. Акустическая система представлена двумя 10-ваттными динамиками.
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Все семь телевизоров получили адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth. На борту есть два HDMI, два USB Type-A, а также по одному AV, Ethernet, ATV/DTMB и S/PDIF. Также заявлена поддержка системы голосового управления. Программной платформой служит фирменная операционная система MIUI for TV 3.0.
С ценами на все новинки вы можете ознакомиться ниже. Дата старта продаж 75-дюймовой модели пока что не уточняется. Все остальные телевизоры Xiaomi Mi TV EA 2022 станут доступны для предварительного заказа 18 апреля, а появятся в свободной продаже 28 апреля.
- Xiaomi Mi TV EA 32” 2020 (HD Ready) – 999 юаней | ~155 долларов;
- Xiaomi Mi TV EA 40” 2020 (Full HD) – 1 399 юаней | ~215 долларов;
- Xiaomi Mi TV EA 43” 2020 (Full HD) – 1 499 юаней | ~230 долларов;
- Xiaomi Mi TV EA 50” 2020 (4K Ultra HD) – 2 199 юаней | ~335 долларов;
- Xiaomi Mi TV EA 55” 2020 (4K Ultra HD) – 2 399 юаней | ~370 долларов;
- Xiaomi Mi TV EA 65” 2020 (4K Ultra HD) – 3 199 юаней | ~490 долларов;
- Xiaomi Mi TV EA 75” 2020 (4K Ultra HD) – 4 999 юаней | ~765 долларов.
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