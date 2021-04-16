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Китайская компания Xiaomi запустила новую линейку умных телевизоров. Она называется Mi TV TA 2022. Сегодня, 16 апреля, пекинский производитель представил сразу семь моделей в цельнометаллическом корпусе для разных кошельков.

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Диагональ телевизоров составляет от 32 дюймов до 75 дюймов, а разрешение – от 1366 x 768 точек (HD Ready) до 3840 x 2160 точек (4K ULTRA HD). Все семь панелей оснащаются жидкокристаллическими дисплеями с частотой обновления 60 Гц и углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Вместе с параметрами экрана в Xiaomi Mi TV EA 2022 отличаются акустические системы, объёмы оперативной памяти, а также модель однокристальной системы.

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Начнём с младших моделей. 32-дюймовый телевизор формата HD Ready наряду с двумя Full HD панелями диагональю 40 дюймов и 43 дюйма оборудован двухъядерным мобильным процессором Amlogic на базе Cortex-A53 с графикой Mali-G450 MP2. Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, а вместимость встроенного накопителя – 8 ГБ. Все три новинки оснащаются двумя динамиками мощностью по 8 Вт с поддержкой DTS-HD.

Сразу четыре телевизора серии Xiaomi Mi TV EA 2022 оборудованы панелями формата 4K ULTRA HD. Они имеют размер 50 дюймов, 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов по диагонали. Каждая модель оборудована четырёхъядерной однокристальной системой Amlogic на Cortex-A3 с графическим ускорителем Mali-G31 MP2. Объём оперативной памяти увеличен до 1,5 ГБ. Накопитель тоже имеет вместимость 8 ГБ. Акустическая система представлена двумя 10-ваттными динамиками.

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Все семь телевизоров получили адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth. На борту есть два HDMI, два USB Type-A, а также по одному AV, Ethernet, ATV/DTMB и S/PDIF. Также заявлена поддержка системы голосового управления. Программной платформой служит фирменная операционная система MIUI for TV 3.0.

С ценами на все новинки вы можете ознакомиться ниже. Дата старта продаж 75-дюймовой модели пока что не уточняется. Все остальные телевизоры Xiaomi Mi TV EA 2022 станут доступны для предварительного заказа 18 апреля, а появятся в свободной продаже 28 апреля.

Xiaomi Mi TV EA 32” 2020 (HD Ready) – 999 юаней | ~155 долларов; Xiaomi Mi TV EA 40” 2020 (Full HD) – 1 399 юаней | ~215 долларов; Xiaomi Mi TV EA 43” 2020 (Full HD) – 1 499 юаней | ~230 долларов; Xiaomi Mi TV EA 50” 2020 (4K Ultra HD) – 2 199 юаней | ~335 долларов; Xiaomi Mi TV EA 55” 2020 (4K Ultra HD) – 2 399 юаней | ~370 долларов; Xiaomi Mi TV EA 65” 2020 (4K Ultra HD) – 3 199 юаней | ~490 долларов; Xiaomi Mi TV EA 75” 2020 (4K Ultra HD) – 4 999 юаней | ~765 долларов.