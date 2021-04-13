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Компания Telegram собирается выйти на IPO. Она ужа начала подготовку к первому публичному размещению акций. Правда, пока что компания не определилась не только с биржей, но и даже с регионом.

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Telegram намерен выйти на IPO в течение двух лет. К тому времени мессенджер будет иметь свыше 50% пользователей из Азии. Сейчас их насчитывается чуть более 40%. В связи с этим высказываются предположения о том, что для первого публичного размещения акций компания выберет одну из азиатских бирж.

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По слухам, в приоритете у Telegram сейчас находится Гонконгская фондовая биржа. Альтернативный западный вариант – нью-йоркская NASDAQ. Ожидается, что компанию оценят примерно в 50 млрд долларов.

Напомним, что в конце первого квартала нынешнего года еврооблигации Telegram стали доступны квалифицированным инвесторам биржи в Санкт-Петербурге. В частности, два инвестиционных фонда из Объединённых Арабских Эмиратов приобрели ценные бумаги Telegram на общую сумму 150 млн долларов (по 75 долларов каждый).