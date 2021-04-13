Xiaomi POCO X3 Pro на Snapdragon 860 будет стоить 28 000 рублей
Китайская компания Xiaomi уже на этой неделе начнёт продажи в России смартфона POCO X3 Pro, первого в мире решения на базе 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 860. Новинка дебютировала в Европе в конце прошлого месяца.
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POCO X3 Pro – это один из немногих смартфонов бренда, который представляет собой уникальную модель, а не копию Redmi. Правда, новинка внешне почти не отличается от обычного POCO X3, который в России продаётся более чем полгода.
Обе модели оборудованы 120-герцевым дисплеем формата Full HD+ диагональю 6,67 дюйма. В основе лежит жидкокристаллическая панель с небольшим отверстием вверху под 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Ёмкость встроенной батареи составляет 5 160 мА*ч. Также из общего отметим все интерфейсы, включая NFC, алюминиевую рамку, пластиковый задник и защиту от воды класса IP53.
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Ключевых отличий между смартфонами насчитывается три. Первое – 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 860 с частотой до 2,96 ГГц и графикой Adreno 640 вместо 8-нм однокристальной системы Snapdragon 732G. Второе – основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп вместо модулей на 64 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп.
Кроме того, новинка получила стеклянную панель Gorilla Glass 6 вместо Gorilla Glass 5 для обеспечения защиты экрана от повреждений. В продажу POCO X3 Pro поступит с прошивкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 11.
Смартфон появился в официальном магазине в Tmall. Цена модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ составила 28 000 рублей. Лишь на 1 000 рублей дороже стоит модель Redmi Note 10 Pro со 108-Мп камерой. Спустя некоторое время на странице новинки появилась стоимость-заглушка 99 999 рублей.
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Старт продаж Xiaomi POCO X3 Pro запланирован на 16 апреля текущего года. Первые покупатели смогут сэкономить порядка 4 000 рублей. Также китайская компания обещает сюрприз при заказе трёх и более смартфонов. Напомним, в Европе в модификации 6/128 ГБ модель оценили в 249 евро (23 000 рублей). Обычный POCO X3 в России в этой же комплектации стоит 21 990 рублей.
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