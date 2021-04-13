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Samsung Galaxy S20 FE стал более доступным – сбалансированный флагман по сниженной цене

Смартфон вновь подешевел в России.
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Уже более чем полгода прошло с момента анонса смартфона Samsung Galaxy S20 FE. Тем не менее сентябрьская новинка всё ещё остаётся довольно популярным решением в России. Недавно появилась информация о том, что южнокорейская компания снимает с производства вариант на Exynos и будет продаваться во всех странах версию со Snapdragon 865 или Snapdragon 865+. В России всё ещё доступна модификации на фирменном чипе Samsung. Она есть в продаже во многих магазинах, причём по сниженной цене.

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Samsung Galaxy S20 FE предлагает на выбор пользователям две конфигурации. В «базе» покупатели получают 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Стоимость на старте продаж составила 49 990 рублей. В магазине «Ситилинк» эта версия уже давно подешевела на 4 000 рублей. Сейчас купить смартфон можно ещё дешевле – за 42 990 рублей.

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В топовой модификации доступный флагман оборудован 8 ГБ ОЗУ, а встроенный флеш-накопитель может вмещать 256 ГБ данных. Рекомендованная цена составила 54 990 рублей. В «Ситилинк» смартфон перманентно подешевел до 51 490 рублей, но дополнительных скидок пока не предусмотрено.

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Заметим, что по России средняя стоимость Samsung Galaxy S20 FE практически не отличается от цен в магазине «Ситилинк». Например, усреднённая цена начальной модификации памяти составляет почти 41 000 рублей, а топовой – примерно 51 000 рублей.

Samsung Galaxy S20 FE – сбалансированный смартфон, который имеет производительную начинку во главе с 7-нанометровым чипом Exynos 990, защиту от воды и пыли класса IP68 и аккумулятор ёмкостью 4 500 мА*ч. Батарея поддерживает 25-Вт проводную и 15-Вт беспроводную зарядку. Экран AMOLED имеет частоту обновления 120 Гц и диагональ 6,5 дюйма.

Флагман оборудован 32-мегапиксельной фронталкой и основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Она получила оптическую стабилизацию и 3-кратный зум без потери в качестве. Съёмку видео можно проводить в 4K UHD при 60 FPS. Также отметим корпус из пластика, NFC, USB, стереодинамики AKG и операционную систему Android 11. Выход для наушников в смартфоне отсутствует.

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