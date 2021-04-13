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Компания Xiaomi в декабре прошлого года анонсировала интерфейс MIUI 12.5. Ожидалось, что его первым из коробки получит Xiaomi Mi 11. Однако, с момента его старта продаже пошло три с половиной месяца, и до сих пор в ассортименте китайского производителя нет ни одной модели с предустановленной прошивкой MIUI 12.5. Как стало известно, первым на рынок с новой ревизией оболочки сразу из коробки поступит дебютный игровой смартфон Redmi.

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Геймерские модели Xiaomi выпускает уже не один год. Но все они разрабатываются в сотрудничестве с Black Shark Technology Incorporated и выходят в продажу под брендом Black Shark. Устройство первого поколения на Snapdragon 845 появилось ещё весной 2018 года.

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Следующий игровой смартфон станет первым решением этого сегмента, выпущенным под брендом Redmi. Компания не уточняет коммерческое название грядущей новинки, но сертификацию она проходит под кодовым именем Ares.

В основу модели ляжет 6-нанометровый мобильный процессор MediaTek Dimensity 1200 с частотой до 3 ГГц. Часть параметров смартфон позаимствует у Redmi K40 Pro. В частности, сообщается о 120-герцевом дисплее AMOLED E4 формата Full HD+, 64-мегапиксельной основной камере на базе сенсора Sony IMX686 и аккумуляторе ёмкостью 4 500 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

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Игровая модель Redmi Ares дебютирует в конце апреля в Китае. Стоимость смартфона в начальной модификации памяти составит примерно 280 долларов. Столько же стоит и Realme GT Neo, которого вы можете видеть на изображении в начале заметки. Он тоже оборудован однокристальной системой Dimensity 1200. Мировые продажи будущей новинки стартуют в мае.

Есть вероятность, что за пределами Китая смартфон будет продаваться под брендом POCO, как и некоторые другие устройства китайской компании. Например, Redmi K40 – это POCO F3, Redmi K30 Pro – это POCO F2 Pro, а Redmi K30 4G – это POCO X2.