Игровой смартфон Redmi Ares первым получит предустановленную прошивку MIUI 12.5
Компания Xiaomi в декабре прошлого года анонсировала интерфейс MIUI 12.5. Ожидалось, что его первым из коробки получит Xiaomi Mi 11. Однако, с момента его старта продаже пошло три с половиной месяца, и до сих пор в ассортименте китайского производителя нет ни одной модели с предустановленной прошивкой MIUI 12.5. Как стало известно, первым на рынок с новой ревизией оболочки сразу из коробки поступит дебютный игровой смартфон Redmi.
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Геймерские модели Xiaomi выпускает уже не один год. Но все они разрабатываются в сотрудничестве с Black Shark Technology Incorporated и выходят в продажу под брендом Black Shark. Устройство первого поколения на Snapdragon 845 появилось ещё весной 2018 года.
Следующий игровой смартфон станет первым решением этого сегмента, выпущенным под брендом Redmi. Компания не уточняет коммерческое название грядущей новинки, но сертификацию она проходит под кодовым именем Ares.
В основу модели ляжет 6-нанометровый мобильный процессор MediaTek Dimensity 1200 с частотой до 3 ГГц. Часть параметров смартфон позаимствует у Redmi K40 Pro. В частности, сообщается о 120-герцевом дисплее AMOLED E4 формата Full HD+, 64-мегапиксельной основной камере на базе сенсора Sony IMX686 и аккумуляторе ёмкостью 4 500 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.
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Игровая модель Redmi Ares дебютирует в конце апреля в Китае. Стоимость смартфона в начальной модификации памяти составит примерно 280 долларов. Столько же стоит и Realme GT Neo, которого вы можете видеть на изображении в начале заметки. Он тоже оборудован однокристальной системой Dimensity 1200. Мировые продажи будущей новинки стартуют в мае.
Есть вероятность, что за пределами Китая смартфон будет продаваться под брендом POCO, как и некоторые другие устройства китайской компании. Например, Redmi K40 – это POCO F3, Redmi K30 Pro – это POCO F2 Pro, а Redmi K30 4G – это POCO X2.
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