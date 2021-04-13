Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсированы процессоры AMD Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800

Обе модели ориентированы на OEM-сборщиков.
[ ] для раздела Блоги
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания AMD представила ещё два настольных процессора семейства Ryzen 5000. Новинки называются Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800. Обе модели скорее всего не появятся в розничной продаже, поскольку они ориентированы на OEM-сборщиков.

реклама

Процессоры имеют величину отвода тепловой мощности на уровне 65 Вт. Ryzen 9 5900 получил 12 ядер с поддержкой многопоточности. Номинальная частота платформы составляет 3,0 ГГц, а пиковая – 4,7 ГГц. Также в составе новинки есть 6 ГБ кэш-памяти L2 и 64 МБ третьего уровня.

анонсы и реклама
RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам
RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Ryzen 7 5800 – это более скромная 8-ядерная 16-поточная модель, которая получила на 2 МБ меньше кэш-памяти второго уровня, а объём кэша L3 составил 32 МБ. Ядра нового настольного процессора трудятся на частоте от 3,4 ГГц до 4,6 ГГц.

Американская компания AMD не называет стоимость 7-нанометровых настольных чипов. Однако, примерно понимание можно получить благодаря различным сборкам. В частности, персональный компьютер Alienware Aurora R10 с 16 ГБ оперативной памяти, накопителем SSD объёмом 512 ГБ, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 и процессором Ryzen 7 5800 стоит приблизительно 1 820 долларов.

реклама

Идентичная сборка, но уже на Ryzen 9 5900 обойдётся на 250 долларов дороже. Alienware Aurora R10 предлагается и со 105-ваттными процессорами Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900X. Их стоимость составляет 1 970 долларов и 2 370 долларов соответственно. При этом рекомендованная цена первого составила 450 долларов, а второго – 550 долларов.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
140
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
22
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
74
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
299
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS PX-850 (80 Plus Platinum)
26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ
9
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
100

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 299
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 74
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 140

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
134
Майнеры научились добывать криптовалюту на SSD и могут вызвать дефицит скоростных накопителей
109
Процессоры Ryzen 9 5950X и Xeon Gold испытали в майнинге криптовалюты Monero
13
Вредоносная программа Joker заразила более 500000 Android-устройств Huawei
4
Покупатели Redmi Note 10 жалуются на проблемы с дисплеями
6
В 2021 Биткоин подорожает до 90 000, а Эфириум до $15 000 – новый прогноз аналитиков РБК и Kraken
39
Microsoft работает над решением проблем со звуком в Chrome и YouTube
10
HUAWEI завершила жизненный цикл 22 актуальных смартфонов 2019-2020-го года отменив выход EMUI 11
2
Токенизированные акции Tesla появились на криптовалютной бирже Binance
9
Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии
30
Встроенную графику Intel UHD Graphics 750 процессора intel Core i7-11700K сравнили с GeForce GT 1030
2
В сети появились фотографии первой видеокарты от Intel
29
В Москве инженер подал иск к Huawei, Apple и Samsung с требованием 10000р за каждый
24
Новый 8-ядерный Ryzen 7 5750G обошёл флагманы Intel в многоядерных и одноядерных тестах CPU-Z
10
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
132
Аналитики раскритиковали спутниковый интернет Starlink от Илона Маска
16
В Европе появились первые видеокарты для майнинга Gigabyte CMP 30HX
17
Xbox Game Pass, по слухам, может появиться в Steam
2
Sony перед скорым закрытием магазина PSN для PlayStation 3 запретила владельцам консоли загружать обновления для игр
12
80 старых смартфонов Xiaomi 2017-2019-х годов получили новую прошивку на базе Android 11
12

Популярные статьи

Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
140
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
22
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
87
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
122

Сейчас обсуждают

nnn3323
10:49
Я уже писал, что на воздухе (кулер Ninja-2 на 6 трубках и с никелированной подошвой) в играх температуры до 76 вырастали... есть у меня еще монстр тогоже производителя на 8 трубках с двумя головами, н...
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
RadeoForce
10:48
это карты для 1440р@60. Правда, 1080 в QHD чуток сдает позиции на фоне веги, но в целом практически все на максималках в 60 фпс вывозят
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
GIO
10:46
Ещё есть вопросы по надёжности?
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
LorDex
10:45
Мой БП накидывает обороты в зависимости от потребления системы и внутри себя температуру не знает. Мне главное кривую настроить так, что бы перескочить диапазон при котором гудит и он явно где то при ...
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
Владимир Захаров
10:43
Это какие Радеоны хорошо брали ? RX 480-470 , а больше у них тогда ничего и не было Так и их гораздо хуже брали чем Паскали (где то 6 карт от зеленых на одну красную )
Продажи видеокарт NVIDIA поколения Ampere росли быстрее предшественниц в два раза
Собакевич
10:43
Все комментаторы, в качестве доказательств, приводят аргументы типа: "У меня водянка 3 года - и всё зашибись!" "Ни разу не слышал о протёкшей водянке" Это защитники. Противники недалеко ушли: "А если ...
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
nnn3323
10:42
Уже куплен китай-кастом :)) буду сравнивать результаты на другом компе.
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
nnn3323
10:41
Ну да есть такое дело лютый колхоз, ниже уже писал, что это тестовая сборка, показывающая состоятельность идеи :) В данном виде будет работать недели 3 в тестовом режиме, далее уже буду собирать по ум...
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
Vasiliy Korshunov
10:40
А что с памятью?
Графику GeForce RTX 30 получат процессоры MediaTek
Gnl_Sturn
10:39
Ох уж этот многоликий Крис. В RE5/Rev1 одно лицо, в RE6 другое, в мультике Вендетта - третье. Про старые игры я и не говорю.
Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем