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Компания AMD представила ещё два настольных процессора семейства Ryzen 5000. Новинки называются Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800. Обе модели скорее всего не появятся в розничной продаже, поскольку они ориентированы на OEM-сборщиков.

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Процессоры имеют величину отвода тепловой мощности на уровне 65 Вт. Ryzen 9 5900 получил 12 ядер с поддержкой многопоточности. Номинальная частота платформы составляет 3,0 ГГц, а пиковая – 4,7 ГГц. Также в составе новинки есть 6 ГБ кэш-памяти L2 и 64 МБ третьего уровня.

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Ryzen 7 5800 – это более скромная 8-ядерная 16-поточная модель, которая получила на 2 МБ меньше кэш-памяти второго уровня, а объём кэша L3 составил 32 МБ. Ядра нового настольного процессора трудятся на частоте от 3,4 ГГц до 4,6 ГГц.

Американская компания AMD не называет стоимость 7-нанометровых настольных чипов. Однако, примерно понимание можно получить благодаря различным сборкам. В частности, персональный компьютер Alienware Aurora R10 с 16 ГБ оперативной памяти, накопителем SSD объёмом 512 ГБ, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 и процессором Ryzen 7 5800 стоит приблизительно 1 820 долларов.

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Идентичная сборка, но уже на Ryzen 9 5900 обойдётся на 250 долларов дороже. Alienware Aurora R10 предлагается и со 105-ваттными процессорами Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900X. Их стоимость составляет 1 970 долларов и 2 370 долларов соответственно. При этом рекомендованная цена первого составила 450 долларов, а второго – 550 долларов.