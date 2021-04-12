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NVIDIA анонсировала серверные ускорители A10, A16 и A30

Они ориентированы на работу с задачами искусственного интеллекта и корпоративный сегмент.
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Американская компания NVIDIA провела мероприятие GPU Technology Conference, в рамках которого представила новые серверные ускорители. Новинки построены на базе чипов A10, A16 и A30 поколения Ampere. Они ориентированы на выполнение вычислений для решения с задачами ИИ, а также на корпоративный сегмент. Новые GPU позволят организовать дистанционную работу, что особенно актуально в эпоху коронавирусной пандемии.

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NVIDIA A10 получил GPU с 72 ядрами трассировки лучей и 24 ГБ видеопамяти типа GDDR6. Памяти новинки имеет пропускную способность 600 ГБ/сек. Пиковое значение рассеиваемой мощности равно 150 Вт. Ускоритель обзавёлся 8-контактным разъёмом PEX для обеспечения дополнительного питания. Модель исполнена как полноразмерная карта расширения с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0. По словам производителя в операциях одинарной точности составляет чуть более 31 TFLOPS.

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NVIDIA A30 занимает на один слот больше и тоже поддерживает PCI Express 4.0. Видеопамяти также предусмотрено 24 ГБ, но тип VRAM уже HBM2 вместо GDDR6. Пропускная способность повышена более чем в полтора раза и составляет 933 ГБ/сек. Потребление увеличено на 10% – до 165 Вт. Обе новинки могут похвастаться тензорными ядрами третьего поколения.

Третья модель американского гиганта – NIVIDIA A16. Она тоже выполнена в стиле платы расширения с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0. В составе новинки используется квартет графических чипа. Объём видеопамяти GDDR6 составляет 16 ГБ для каждого GPU, то есть 64 ГБ суммарно. Ускоритель потребляет 250 Вт энергии и обладает одним дополнительным 8-pin разъёмом питания.

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Все три новинки имеют только радиаторы и должны продуваться серверными кулерами. Ускорители поддерживают софт Virtual GPU для ускорения задач поддержки инфраструктуры виртуальных десктопов задач ИИ.

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