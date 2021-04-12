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Компания vivo привезла в Россию один из своих лучших камерофонов нового поколения. Модель называется vivo X60 Pro. Китайская версия смартфона оборудована 5-нанометровым мобильным процессором, но на международный рынок вышла модификации с 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 870.

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Главная особенность новинки – тройная основная камера. Она имеет два 13-мегапиксельных модуля – ультраширокоугольный с углом захвата 120 градусов и телефото с 2-кратным оптическим увеличением. Третий компонент – 48-мегапиксельная стандартная камера с оптической стабилизацией Gimbal и поддержкой записи видео в формате 4K ULTRA HD с частотой до 60 FPS.

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Смартфон получил технологию Pixel Shift Ultra HD, которая отвечает за повышение качества снимков при использовании телеобъектива, и оптику от ZEISS. Фронтальная камера – одинарная. Её разрешение составляет 32 Мп.

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vivo X60 Pro оборудован изогнутым по бокам дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1300 нит. Панель AMOLED E3 имеет поддержку HDR10+, разрешение FHD+, диагональ 6,56 дюйма, встроенный биометрический сенсор и прикрыта стеклом SHOTT Xensation Up.

Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4 200 мА*ч. Батарея получила поддержку технологии 33-ваттной зарядки через USB Type-C. В арсенале новинки есть чип NFC, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Программной платформой служит операционная система Android 11, дополненная прошивка Origin OS 1.0.

В России смартфон доступен в расцветке «Голубой перламутр» в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объёмом 256 ГБ. Официальная рекомендованная стоимость vivo X60 Pro составила 64 990 рублей.

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Напомним, что новинка – не самый лучший смартфон китайской компании. В ближайшее время ожидается мировой дебют модели vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888. Она имеет практически такие же параметры, как версия Pro. Главное отличие – основная камера. Она имеет разрешение 50 Мп + 48 Мп + 32 Мп + 8 Мп с 5-кратным и 2-кратным оптическим увеличением. В Китае цена составляет 770 долларов (60 000 рублей) в начальной модификации памяти.