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Компания Xiaomi официально заявила, что все флагманские смартфоны 2018 года выпуска получат стабильную версию программного обеспечения MIUI 12.5. Прошивка будет построена на базе операционной системы Android 10.

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Все шесть смартфонов флагманского уровня оборудованы 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 845 и сдвоенной основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп. Также из общего стоит отметить Bluetooth 5, Wi-Fi 5 и операционную систему Android 8.1 сразу из коробки.

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Речь идёт о четырёх смартфонах семейства Xiaomi Mi 8 и о двух моделях серии Xiaomi Mi MIX. Начнём с «традиционных флагманов». Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 FE и Mi 8 EE оборудованы 20-мегапиксельной камерой для селфи, имеют корпус из стекла и металла и 6,21-дюймовый дисплей AMOLED с широкой чёлкой.

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Версии Pro, EE (Explorer Edition) и FE (Fingerprint Edition) отличаются поддержкой системы Face ID и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Ёмкость встроенной батареи составляет 3 000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 18 Вт. В обычном Xiaomi Mi 8 дактилоскопический сенсор установлен на тыльной панели, а за автономность отвечает АКБ на 3 400 мА*ч.

Xiaomi Mi MIX 2S и Mi MIX 3 – более оригинальные, но менее популярные модели. Смартфон второго поколения оснащён 5-мегапиксельной фронтальной камерой в нижней части лицевой стороны, 5,99-дюймовым дисплеем IPS и аккумулятором на 3 400 мА*ч с 7,5-ваттной беспроводной зарядкой.

Флагман третьего поколения имеет конструкцию слайдера. Ёмкость встроенной батареи уменьшилась до 3 200 мА*ч, но мощность зарядки беспроводным путём выросло до 10 Вт. Во фронтальной камере установлены модули разрешением 24 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

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Xiaomi Mi 8 EE и Mi 8 FE получат стабильную китайскую версию программного обеспечения MIUI 12.5. Все остальные смартфоны официально продавались в России в 2018 году, поэтому им станет доступна российская версия прошивки. Естественно, для Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 2S и Mi MIX 3 станут доступны европейская и глобальная сборки MIUI 12.5 Stable.

Распространение второй волны обновления за пределами Китая запланировано на конце первой половины текущего года, но флагманов трёхлетней давности в списке нет. Вероятно, для них стабильная версия MIUI 12.5 станет доступна только в третьем квартале.