LG Wing с вращающимся дисплеем дешевеет во всех странах на 300-600 долларов
LG Mobile уже не первый год терпит убытки. Слухи о продаже мобильного подразделения появились ещё в прошлом году, однако недавно стало известно о том, что южнокорейская компания его просто закроет. Тем не менее производитель будет выпускать обновления программного обеспечения LG UX в течение трёх лет. На фоне информации и закрытии LG Mobile, во всех странах начал сильно терять в цене уникальный смартфон LG Wing с вращающимся дисплеем.
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Модель была анонсирована в середине сентября 2020 года и поступила в продажу спустя месяц. В Европе стоимость смартфона составила 900 евро или 1 070 долларов. Но сейчас купить устройство можно за 650 евро или 770 долларов.
Ещё сильнее сентябрьская новинка подешевела в США. Там её оценили в 1 050 долларов. Спустя полгода стоимость необычного смартфона упала на 450 долларов и теперь составляет 600 долларов с учётом налогов или 25 долларов в месяц по контракту с операторами на два года.
В некоторых странах LG Wing и вовсе подешевел на 600 долларов. Например, в Индии купить смартфон можно лишь за 400 долларов, тогда как в продаже в конце прошлого года он появился по рекомендованной розничной цене 1 000 долларов.
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Напомним, что LG Wing – это один из самых необычных умных телефонов 2020 года. Он имеет два дисплея, один из которых может вращаться. Он построен на базе 6,8-дюймовой матрицы P-OLED формата Full HD+, в которую встроен биометрический сенсор. Второй экран выполнен по технологии G-OLED. Его диагональ составляет 3,9 дюйма, а разрешение – 1080 x 1240 пикселей.
В смартфоне установлен 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Хранилище рассчитано на 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4 000 мА*ч с 13-ваттной беспроводной и проводной подзарядкой по стандарту Qualcomm Quick Charge 4.
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В LG Wing установлена 32-мегапиксельная фронталка и основная камера разрешением 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп с двумя ультраширокоугольными модулями. Снимать видео можно в 4K UHD при 60 FPS. Из остального отметим NFC, Android 11, а также защиту MIL-STD-810G и IP54.
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