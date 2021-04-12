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Китайская компания Xiaomi готовит к выходу новые флагманские смартфоны. Новинки будут представлены в рамках одиннадцатого поколения. На рынок они выйдут как Xiaomi Mi 11X и Xiaomi Mi 11X Pro. Заметим, что ранее с суффиксом X производитель выпускал смартфоны, которые позже появлялись на мировым рынке в рамках серии Android One со стоковой операционной системой.

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Грядущие новинки же получат программное обеспечение MIUI 12 на базе ОС Android 11. Ранее китайская компания обещала выпустить, как минимум, три смартфона на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888 до конца текущего года. Два из них – Xiaomi Mi 11X и Mi 11X Pro.

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Один из представителей производителя из Поднебесной обещает предстоящим новинкам экстремальную производительность, исключительные камеры, дисплей и звук, а также изысканный внешний облик. При этом Xiaomi ещё не опубликовала ни одного изображения смартфонов.

Вероятно, в Xiaomi Mi 11X и Mi 11X Pro мы увидим дисплеи на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц, 108-мегапиксельную основную камеру, стереофонические динамики, встроенный биометрический сенсор и NFC. Стоимость флагманов пока что не уточняется, а презентация состоится менее чем через две недели, 23 апреля.