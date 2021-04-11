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Xiaomi выпустила китайскую стабильную версию MIUI 12.5 для нескольких смартфонов, но остальные модели начнут обновляться с 30 апреля 2021 года. О сроках выхода MIUI 12.5 Stable Global пока что информации нет, хотя старт распространения обещали на начало апреля. Тем не менее актуальные стабильные версии MIUI 12 выходят по графику. За неделю свежая сборка стала доступна для двух дюжин смартфонов в разных регионах.

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В России за неделю актуальная стабильная версия программного обеспечения стала доступна только для одного устройства – Redmi 8A. Это бюджетная модель 2019 года выпуска с ОС Android 10. В Европе апдейтом обзавелись Xiaomi Mi Note 10 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 10 Lite 5G и Redmi 9. Последняя получила Android 10, а остальные – Android 11.

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Глобальная версия прошивки MIUI 12 доступна к установке на семь смартфонов китайской компании. Это новинки Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 4G и Redmi Note 10, а также прошлогодняя модель Xiaomi Mi 10 Lite 5G и бюджетники двухлетней давности Redmi Note 8T и Redmi 8. Они работают на ОС Android 10.

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Больше всего смартфонов получили обновление в Китае, а именно 14 гаджетов. Причём в этом списке есть модели флагманского уровня 2018 года выпуска. Это Xiaomi Mi MIX 2S, Mi MIX 3 и Xiaomi Mi 8 Pro, которые оборудованы однокристальной системой Snapdragon 845. Также в списке Xiaomi Mi 6X того же года. Он работает ещё на девятой ревизии операционной системы от Google.

Китайская стабильная версия MIUI 12 доступна и для более новых моделей. Например, для Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra на Snapdragon 888, которые были анонсированы на прошлой неделе. Кроме того, обновлением обзавелись флагманы прошлого поколения Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Заметим, что все они вскоре должны будут получить глобальную стабильную версию фирменной оболочки.

Из бюджетных моделей отметим Redmi Note 9 4G, Redmi 9A, Redmi 8 и Redmi 7A. Также MIUI 12 Stable доступна для Xiaomi Mi 11 и Redmi K40, самого дешёвого смартфона на базе процессора Snapdragon 870.

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Прошивка приходит «по воздуху». Заметим, что для части моделей обновление имеет статус Stable Beta, т.е. доступна не для всех устройств. Но при желании установить свежую версию оболочки можно самому через встроенный Recovery. Ссылки на скачивание можно найти тут.