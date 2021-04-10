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46 устройств Huawei и Honor получили стабильную версию EMUI 11 и Magic UI 4

EMUI 11 доступна для 32 смартфонов и трёх планшетов Huawei, а Magic UI 4 – для 11 девайсов бренда Honor.
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Компания Huawei в течение недели выпустила обновление программного обеспечения EMUI 11 для 32 смартфонов и трёх планшетных компьютеров. Кроме того, за первую неделю этого месяца обновлением Magic UI 4 обзавелось 11 девайсов бренда Honor.

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Китайский производитель выпустил свежую стабильную версию оболочки EMUI 11 для всех флагманских смартфонов начиная со второй половины 2018 года. Апдейтом обзавелись топовые модели семейств Huawei Mate 20, Mate 30 и Mate 40 на базе 7-нанометровых процессоров Kirin 980, Kirin 990 4G, Kirin 990 5G, Kirin 990E 5G, а также 5-нанометровых Kirin 9000E и Kirin 9000. Суммарно в рамках трёх поколений компания представила 16 устройств.

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Семейство топовых моделей Huawei P20, которые были анонсированы в начале 2018 года и получили 10-нанометровый чипсет Kirin 970, остались без обновления. А вот более новые смартфоны серии уже обзавелись апдейтом. Речь идёт о Huawei P30 и P30 Pro на Kirin 980, Huawei P40 4G на Kirin 990 4G, а также Huawei P40 Pro/Pro+ на Kirin 990.

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Вместе с «обычными» флагманами стабильная прошивка EMUI 11, а точнее её свежая версия стала доступна и для сгибаемых моделей. Их у китайской компании уже есть три. В 2019, 2020 и 2021 года производитель выпустил Huawei Mate X, Mate Xs и Mate X2 соответственно. Оригинальная модель получила процессор Kirin 980, а улучшенная версия – Kirin 990. Смартфон нового поколения оборудован однокристальной системой Kirin 9000.

Также актуальную версию прошивки получили Huawei nova 7, nova 8 и их версии Pro. Все смартфоны оснащены процессором Kirin 985. В шестом поколении компания обновила Huawei nova 6 и nova 6 5G на Kirin 990 4G и Kirin 990 5G соответственно, а в пятом – только Huawei nova 5T на Kirin 980.

Что касается планшетных компьютеров, актуальная стабильная прошивка стала доступна для трёх моделей. Это Huawei MatePad Pro, версия с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, а также 10,8-дюймовый планшет MediaPad M6.

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Среди моделей компании Honor свежая сборка оболочки Magic UI 4 тоже пришла на старые флагманские смартфоны. Например, Honor View 20 и Magic 2 на чипе Kirin 980, которые были анонсированы в конце 2018 года. Также прошивка стала доступна для Honor 20 и Honor 20 Pro с тем же процессором. Остальные модели – Honor 30/30S, Honor 30 Pro/Pro+, Honor Youth и Honor V30/V30 Pro.

На все смартфоны рассылается китайская версия программного обеспечения EMUI 11 и Magic UI 4. Стабильная глобальная прошивка тоже доступна для всех моделей, которые вышли за пределами Поднебесной. Проверить наличие обновления можно через настройки и приложение «Поддержка». Оболочка построена на базе операционной системы Android 10.

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