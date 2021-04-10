Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Huawei в течение недели выпустила обновление программного обеспечения EMUI 11 для 32 смартфонов и трёх планшетных компьютеров. Кроме того, за первую неделю этого месяца обновлением Magic UI 4 обзавелось 11 девайсов бренда Honor.

реклама

Китайский производитель выпустил свежую стабильную версию оболочки EMUI 11 для всех флагманских смартфонов начиная со второй половины 2018 года. Апдейтом обзавелись топовые модели семейств Huawei Mate 20, Mate 30 и Mate 40 на базе 7-нанометровых процессоров Kirin 980, Kirin 990 4G, Kirin 990 5G, Kirin 990E 5G, а также 5-нанометровых Kirin 9000E и Kirin 9000. Суммарно в рамках трёх поколений компания представила 16 устройств.

анонсы и реклама RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Семейство топовых моделей Huawei P20, которые были анонсированы в начале 2018 года и получили 10-нанометровый чипсет Kirin 970, остались без обновления. А вот более новые смартфоны серии уже обзавелись апдейтом. Речь идёт о Huawei P30 и P30 Pro на Kirin 980, Huawei P40 4G на Kirin 990 4G, а также Huawei P40 Pro/Pro+ на Kirin 990.

реклама

Вместе с «обычными» флагманами стабильная прошивка EMUI 11, а точнее её свежая версия стала доступна и для сгибаемых моделей. Их у китайской компании уже есть три. В 2019, 2020 и 2021 года производитель выпустил Huawei Mate X, Mate Xs и Mate X2 соответственно. Оригинальная модель получила процессор Kirin 980, а улучшенная версия – Kirin 990. Смартфон нового поколения оборудован однокристальной системой Kirin 9000.

Также актуальную версию прошивки получили Huawei nova 7, nova 8 и их версии Pro. Все смартфоны оснащены процессором Kirin 985. В шестом поколении компания обновила Huawei nova 6 и nova 6 5G на Kirin 990 4G и Kirin 990 5G соответственно, а в пятом – только Huawei nova 5T на Kirin 980.

Что касается планшетных компьютеров, актуальная стабильная прошивка стала доступна для трёх моделей. Это Huawei MatePad Pro, версия с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, а также 10,8-дюймовый планшет MediaPad M6.

реклама

Среди моделей компании Honor свежая сборка оболочки Magic UI 4 тоже пришла на старые флагманские смартфоны. Например, Honor View 20 и Magic 2 на чипе Kirin 980, которые были анонсированы в конце 2018 года. Также прошивка стала доступна для Honor 20 и Honor 20 Pro с тем же процессором. Остальные модели – Honor 30/30S, Honor 30 Pro/Pro+, Honor Youth и Honor V30/V30 Pro.

На все смартфоны рассылается китайская версия программного обеспечения EMUI 11 и Magic UI 4. Стабильная глобальная прошивка тоже доступна для всех моделей, которые вышли за пределами Поднебесной. Проверить наличие обновления можно через настройки и приложение «Поддержка». Оболочка построена на базе операционной системы Android 10.