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Xiaomi Mi 11 Ultra на Snapdragon 888 с продвинутой камерой доступен скидкой 210 долларов по акции

Вышла глобальная версия смартфона.
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Компания Xiaomi представила флагманский камерофон Mi 11 Ultra 29 марта. Сегодня, 6 марта, стартуют продажи новинки на глобальном рынке. Причём смартфон будет ограниченный период времени предлагаться со скидкой свыше 200 долларов.

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В России Xiaomi Mi 11 Ultra пока что не продаётся официально. Глобальную версию китайская компания оценила в 1 199 евро, что эквивалентно 1 410 долларам. Однако, на AliExpress c 6 апреля 2021 года купить смартфон можно будет за 1 200 долларов. Акция продлится в течение трёх дней или пока все девайсы не будут раскуплены. На момент написания материала распродажа только стартовала, но стоимость пока ещё не обновилась. Заметим, что новинка ожидается на российском рынке до конца первой половины года по цене порядка 100 000 рублей.

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Флагман нового поколения не долго был самым дорогим смартфонов в истории китайской компании. Спустя сутки после анонса Xiaomi представила свой дебютный сгибаемый телефон Mi MIX Fold. В зависимости от комплектации его оценили в 1 500-2 000 долларов.

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Xiaomi Mi 11 Ultra – лучший камерофон по версии DxOMark. К французской лаборатории и так мало доверия. В последние годы ситуация меняется только в худшую сторону. Кредит доверия к DxOMark ещё больше уменьшился на фоне последних событий, когда французы тестировали Samsung Galaxy S21 Ultra на предрелизной версии программного обеспечения, неправильно указали параметры OPPO Find X3 Pro и вообще начали время от времени резко менять методику тестирования.

Тем не менее Xiaomi Mi 11 Ultra на бумаге имеет хорошую камеру. Её разрешение составляет 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп. Также новинка получила 120-герцевый дисплей формата WQHD, 5-нанометровый мобильный процессор и защиту класса IP68. В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 5 000 мА*ч с 67-ваттной зарядкой проводным и беспроводным путями. Из остального отметим, поддержку 8K, NFC, Android 11 и оболочку MIUI 12.5.

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VoidPtr
16:56
Была бы у него нормальная матрица, а не искажающая цвета - AMOLED то может бы и был в списке лучших
Xiaomi Mi 11 Ultra на Snapdragon 888 с продвинутой камерой доступен скидкой 210 долларов по акции
Андрей Куприянов
16:56
С чего это он недоразумение?
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RadeoForce
16:50
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