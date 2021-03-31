Защита GeForce RTX 3060 пала – майнер использовал семь видеокарт для добычи криптовалюты
Представленная недавно видеокарта GeForce RTX 3060 стала первым графическим ускорителем американской компании NVIDIA, который получил программное ограничение майнинга. Но защита долго не продержалась. Добытчики криптовалют оперативно обошли все ограничения и могут спокойно использовать новинку для майнинга цифровой валюты.
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Сначала американский гигант, по его словам, случайно опубликовал драйвер без интегрированной защиты от майнинга. Но даже после его установки майнеры не могли использовать более одной видеокарты. Решить эту проблему удалось с помощью заглушки для HDMI, которая отключает защитный механизм.
Но после этого они столкнулись ещё с одним ограничением. Всё дело в том, что даже с отключённой защитой от майнинга можно было использовать только видеокарты, которые подключаются к слоту PCI Express на материнской плате.
Эту проблему тоже решили. Один из майнеров опубликовал снимок, на котором запечатлена ферма из семи графических ускорителей GeForce RTX 3060. Все они подключены через райзеры. При этом он не уточняет, как смог обойти все ограничения.
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По словам владельца фермы, суммарное потребление достигает 1 020 Вт. В сутки доход майнера составляет приблизительно 32 долларов с учётом издержек на электроэнергию.
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