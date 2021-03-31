8-ядерный 16-поточный процессор Intel Core i7-10700K упал в цене
Процессоры десятого поколения Comet Lake компании Intel продолжают постепенно терять в цене. Мы уже писали о снижении стоимости 6-ядерного 12-поточного чипа Intel Core i5-10600K и флагманской 10-ядерной модели Core i9-10900K с 20 потоками. Также подешевел весьма популярный процессор Intel Core i7-10700K.
реклама
14-нанометровая настольная платформа имеет восемь ядер и тоже поддерживает технологию многопоточности. Номинальная частота составляет 3,80 ГГц. В режиме Intel Turbo Velocity Boost пиковая частота процессора составляет 5,1 ГГц. Базовая значение величины отвода тепловой мощности – 125 Вт.
По традиции начнём с рынка Соединённых Штатов. В магазине MicroCenter стоимость настольного процессора снизилась суммарно на 300 долларов и теперь составляет 250 долларов. В Германии чип стоит заметно дороже – 310 евро или примерно 355 долларов. Именно за столько можно купить процессор в MindFactory.
Цены в России обычно выше американских, но чуть ниже европейских. Однако, Intel Core i7-10700K – не тот случай. Средняя стоимость 8-ядерного процессора по рынку составляет 30 260 рублей (400 долларов), а минимальная – 29 161 рубль (385 долларов). С начала года он подешевел приблизительно на 6 000 рублей (80 долларов).
реклама
В магазине «Регард» чип в OEM-комплектации можно приобрести за 30 310 рублей (400 долларов). Версия BOX обойдётся в 31 670 рублей (420 долларов). В «Ситилинк» цены ниже, но лишь ненамного. В частности, купить Intel Core i7-10700K OEM можно за 29 990 рублей (395 долларов), тогда как за комплектацию BOX просят 30 990 рублей (410 долларов).
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила