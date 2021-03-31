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Процессоры десятого поколения Comet Lake компании Intel продолжают постепенно терять в цене. Мы уже писали о снижении стоимости 6-ядерного 12-поточного чипа Intel Core i5-10600K и флагманской 10-ядерной модели Core i9-10900K с 20 потоками. Также подешевел весьма популярный процессор Intel Core i7-10700K.

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14-нанометровая настольная платформа имеет восемь ядер и тоже поддерживает технологию многопоточности. Номинальная частота составляет 3,80 ГГц. В режиме Intel Turbo Velocity Boost пиковая частота процессора составляет 5,1 ГГц. Базовая значение величины отвода тепловой мощности – 125 Вт.

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По традиции начнём с рынка Соединённых Штатов. В магазине MicroCenter стоимость настольного процессора снизилась суммарно на 300 долларов и теперь составляет 250 долларов. В Германии чип стоит заметно дороже – 310 евро или примерно 355 долларов. Именно за столько можно купить процессор в MindFactory.

Цены в России обычно выше американских, но чуть ниже европейских. Однако, Intel Core i7-10700K – не тот случай. Средняя стоимость 8-ядерного процессора по рынку составляет 30 260 рублей (400 долларов), а минимальная – 29 161 рубль (385 долларов). С начала года он подешевел приблизительно на 6 000 рублей (80 долларов).

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В магазине «Регард» чип в OEM-комплектации можно приобрести за 30 310 рублей (400 долларов). Версия BOX обойдётся в 31 670 рублей (420 долларов). В «Ситилинк» цены ниже, но лишь ненамного. В частности, купить Intel Core i7-10700K OEM можно за 29 990 рублей (395 долларов), тогда как за комплектацию BOX просят 30 990 рублей (410 долларов).