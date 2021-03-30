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Вчера мы писали о снижении стоимости 10-ядерного настольного процессора Intel Core i9-10900K в США до 400 долларов и в России до 39 000 рублей. Также в цене упала более доступная модель Intel Core i5-10600K, обладающая шестью ядрами с поддержкой технологии многопоточности.

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В магазине MicroCenter стоимость настольного процессора снизилась на 130 долларов и теперь составляет 190 долларов. При покупке платформы вместе с материнской платой предусмотрена дополнительная скидка в размере 20 долларов.

На Amazon чип стоит чуть дороже. После предыдущего прайската его цена составляла 263 долларов, но сейчас процессор подешевел ещё на 37 долларов, т.е. до 226 долларов. При этом на момент написания материала в продаже остаётся только две модели.

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Как всегда, у немцев цены ещё выше. В магазине MindFactory купить процессор можно примерно за 215 евро или около 255 долларов. На немецком Amazon за 6-ядерную 12-поточную настольную платформу американской компании просят 240 евро, т.е. чуть более 280 долларов.

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Российские цены недалеко ушли от немецких. В магазине «Регард» стоимость Intel Core i5-10600K составляет 20 770 рублей (275 долларов) и 19 660 рублей (260 долларов) за комплектацию BOX и OEM соответственно. В «Ситилинк» за каждый вариант нужно доплатить примерно по 300 рублей (4 доллара).

Согласно графику из «Яндекс.Маркет». Средняя цена процессора в России снижается в течение шести месяцев. Причём чип резко подешевел в марте. Его средняя стоимость снизилась почти на 4 000 рублей (55 долларов) и сейчас составляет 19 630 рублей (260 долларов). Минимальная цена по стране – 16 700 рублей (220 долларов).

Напомним, что 14-нанометровая платформа может разгоняться до 4,8 ГГц. Номинальная частота составляет 4,1 ГГц. Представитель поколения Comet-Lake S имеет встроенную графику UHD 630, 12 МБ кэш-памяти L3 и поддерживает установку в разъём LGA1200, а величина отвода тепловой мощности составляет 125 Вт.