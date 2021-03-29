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Процессоры десятого поколения компании Intel на фоне падения их стоимости начали выглядеть не менее привлекательными решениями в сравнении с настольными чипами семейства Ryzen 5000. Например, 10-ядерная 20-поточная платформ Intel Core i9-10900K уже подешевела до 400 долларов в США.

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В магазине MicroCenter стоимость упала с 700 долларов до указанного выше уровня. В то же время жителям Европы в MindFactory за процессор придётся заплатить 428 евро или около 505 долларов. В России цена тоже снижается, но всё равно чип стоит примерно на 200 долларов дороже, чем в Соединённых Штатах.

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Например, в магазине «Ситилинк» BOX-версию можно купить за 44 990 рублей или 595 долларов. Комплектация OEM там же стоит лишь на 1 000 рублей дешевле. В «Регард» цены аналогичные – 46 930 рублей (620 долларов) за BOX-версию и 46 090 рублей (610 долларов) за вариант OEM.

Что касается стоимости по России, она тоже ушла недалеко. На площадке «Яндекс.Маркет» указано, что средняя цена по рынку составляет 44 570 рублей (590 долларов). Максимальная стоимость – чуть более 50 000 рублей (660 долларов), а минимальная – около 39 000 рублей (515 долларов).

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Напомним, что Intel Core i9-10900K является представителем семейства Comet Lake. Чип выполнен по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Пиковая частота ядер составляет 5,3 ГГц, а номинальная – 3,7 ГГц. Процессор имеет интегрированный GPU Intel UHD 630 с частотой 2933 МГц. Также отметим 20 МБ кэш-памяти третьего уровня, тепловыделение 125 Вт и поддержку оперативки типа DDR4 с частотой 2933 МГц.