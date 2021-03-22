Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi вывела модель Redmi K40 на международный рынок. Глобальная версия февральской новинки называется Xiaomi POCO F3. Она сегодня составила компанию модели POCO X3 Pro на базе процессора Snapdragon 860.

реклама

Смартфон оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 870. Главная особенность однокристальной системы – рекордная тактовая частота CPU 3,2 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 650. Новинка в начальной модификации памяти предлагает 6 ГБ ОЗУ в паре со 128 ГБ ПЗУ, а в топовой – 8 ГБ ОЗУ в паре с 256 ГБ ПЗУ. Тип оперативной памяти – LPDDR5, а встроенной – UFS 3.1.

анонсы и реклама Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Xiaomi POCO F3 оснащён дисплеем AMOLED E4 с частотой обновления 120 Гц. Экран на органических светодиодах имеет разрешение FHD+, яркость до 1300 нит и поддерживает стандарт HDR10+. Также отметим True tone, коэффициент контрастности 5 млн к 1 и технологию MEMC.

В небольшом отверстии расположена фронтальная камера на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Главный модуль может похвастаться сенсором Sony IMX582. Поддержка 4K UHD заявлена, но частота кадров ограничена 30 FPS. Угол захвата изображения в сверхширокоугольной камере составляет 119 градусов. Оптическая стабилизация не предусмотрена.

реклама

POCO F3 получил аккумулятор на 4520 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу через порт USB-C. В арсенале новинки также есть беспроводные контроллеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Поддержка NFC предусмотрена. Несмотря на использование экрана AMOLED, сенсор для сканирования отпечатков пальцев расположен под дисплеем, на правой грани.

Габариты новинки составили 163,7 x 76,4 x 7,8 мм при массе 196 граммов. Корпус может похвастаться защитой от брызг по стандарту IP53. Ронять смартфон в воду не рекомендуется, но прогулку под дождём он переживёт. На лицевой стороне установлено стекло Gorilla Glass 6. Также отметим стереодинамики и с поддержкой Dolby Atmos и отсутствие выхода под наушники.

Xiaomi POCO F3 появится на рынке с прошивкой MIUI 12 и операционной системой Android 11. Китайская компания позиционирует новинку преемницей модели Pocophone F1. Стоимость смартфона в начальной модификации составила 349 евро. Топовая версия обойдётся в 399 евро. Первые покупатели смогут сэкономить 50 евро на старте продаж.

реклама

Доступный флагман будет предлагаться покупателям в расцветках Night Black, Arctic White и Deep Ocean Blue. Последняя версия отличается тремя оттенками синего цвета и большой надпись POCO. Напомним, китайский аналог в лице Redmi K40 оценили в 260 евро и 300 евро в этих же конфигурациях памяти.