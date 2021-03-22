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Представлен доступный флагман Xiaomi POCO F3 – Snapdragon 870, NFC и 120-Гц дисплей OLED за 349 евро

Первым покупателям будет доступна скидка 50 евро.
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Компания Xiaomi вывела модель Redmi K40 на международный рынок. Глобальная версия февральской новинки называется Xiaomi POCO F3. Она сегодня составила компанию модели POCO X3 Pro на базе процессора Snapdragon 860.

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Смартфон оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 870. Главная особенность однокристальной системы – рекордная тактовая частота CPU 3,2 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 650. Новинка в начальной модификации памяти предлагает 6 ГБ ОЗУ в паре со 128 ГБ ПЗУ, а в топовой – 8 ГБ ОЗУ в паре с 256 ГБ ПЗУ. Тип оперативной памяти – LPDDR5, а встроенной – UFS 3.1.

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Xiaomi POCO F3 оснащён дисплеем AMOLED E4 с частотой обновления 120 Гц. Экран на органических светодиодах имеет разрешение FHD+, яркость до 1300 нит и поддерживает стандарт HDR10+. Также отметим True tone, коэффициент контрастности 5 млн к 1 и технологию MEMC.

В небольшом отверстии расположена фронтальная камера на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Главный модуль может похвастаться сенсором Sony IMX582. Поддержка 4K UHD заявлена, но частота кадров ограничена 30 FPS. Угол захвата изображения в сверхширокоугольной камере составляет 119 градусов. Оптическая стабилизация не предусмотрена.

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POCO F3 получил аккумулятор на 4520 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу через порт USB-C. В арсенале новинки также есть беспроводные контроллеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Поддержка NFC предусмотрена. Несмотря на использование экрана AMOLED, сенсор для сканирования отпечатков пальцев расположен под дисплеем, на правой грани.

Габариты новинки составили 163,7 x 76,4 x 7,8 мм при массе 196 граммов. Корпус может похвастаться защитой от брызг по стандарту IP53. Ронять смартфон в воду не рекомендуется, но прогулку под дождём он переживёт. На лицевой стороне установлено стекло Gorilla Glass 6. Также отметим стереодинамики и с поддержкой Dolby Atmos и отсутствие выхода под наушники.

Xiaomi POCO F3 появится на рынке с прошивкой MIUI 12 и операционной системой Android 11. Китайская компания позиционирует новинку преемницей модели Pocophone F1. Стоимость смартфона в начальной модификации составила 349 евро. Топовая версия обойдётся в 399 евро. Первые покупатели смогут сэкономить 50 евро на старте продаж.

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Доступный флагман будет предлагаться покупателям в расцветках Night Black, Arctic White и Deep Ocean Blue. Последняя версия отличается тремя оттенками синего цвета и большой надпись POCO. Напомним, китайский аналог в лице Redmi K40 оценили в 260 евро и 300 евро в этих же конфигурациях памяти.

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