Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi официально представила доступный флагманский смартфон на базе нового 7-нанометрового мобильного процессора Qualcomm. Новинка называется POCO X3 Pro и появится на рынке по сниженной цене.

реклама

Смартфон оборудован однокристальной системой Snapdragon 860, которая выполняется по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Чипсет имеет ядра с частотой до 2,96 ГГц и графический контроллер Adreno 640. По сути, это разогнанная версия чипа Snapdragon 855+. SoC работает в тандеме с 6 ГБ или 8 ГБ оперативки типа LPDDR4x. Вместимость интегрированного флеш-модуля стандарта UFS 3.1 составила 128 ГБ или 256 ГБ соответственно.

анонсы и реклама -19 000р на RTX 3060 - смотри цену RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Xiaomi POCO X3 Pro получил 6,67-дюймовый дисплей формата Full HD+. Экран имеет соотношение сторон 20 к 9. Он построен на жидкокристаллической матрице с поддержкой частоты обновления 120 Гц и соответствие стандарту HDR10. Панель прикрыта стеклом Gorilla Glass 6. Вверху есть отверстие с фронтальной селфи-камерой.

реклама

Заметим, что новинка исполнена в стиле модели POCO X3, которая вышла осенью прошлого года. Биометрический сенсор установлен на правом торце чуть ниже кнопки управления громкостью. Сканер совмещён с клавишей питания. Сзади есть фронтальная камера с четырьмя модулями и большая надпись POCO.

С камерами, увы, всё очень скромно. Разрешение основной составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Она получила поддержку 4K UHD при 30 к/сек. Оптическая стабилизация отсутствует. Главный модуль построен на сенсоре Sony IMX582. Ультраширокоугольная камера имеет оптику с углом захвата 119 градусов. Разрешение камеры для селфи составило 20 Мп.

За питание новинки отвечает аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч. Он поддерживает зарядку по проводу. Её мощность составляет 33 Вт. В арсенале смартфона есть защита брызг и пыли по стандарту IP53, выход для подключения наушников, стереодинамики, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Поддержка технологии Near Field Communication тоже предусмотрена. Габаритные размеры корпуса составили 165,3 x 76,8 x 9,4 мм. Масса новинки – 215 граммов.

реклама

Модель появится на рынке с MIUI 12 на базе операционной системы Android 11. Цена смартфона в модификации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ пользовательской памяти составила 249 евро. Купить Xiaomi POCO X3 Pro с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ можно будет за 299 евро. Первые покупатели получат скидку 50 евро.

Появится лишь новинка в России, пока что неизвестно. Заметим, что обычная версия, POCO X3 NFC на Snapdragon 732G, доступна на российском рынке по цене около 22 000 рублей за конфигурацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.