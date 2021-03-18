Глобальная версия Meizu 18 будет стоить от 820 долларов
В начале марта компания Meizu представила новые смартфоны флагманского уровня. Одной из новинок стала модель Meizu 18. Китайский производитель относительно давно не уделяет внимания внешнему рынку, продавая смартфоны только у себя на родине. Однако, в этом году компания вернётся на международную арену именно вместе с флагманом Meizu 18.
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Об этом было объявлено официально на верифицированной странице китайского производителя в Twitter. Глобальная версия смартфона будет стоить дороже в базовой модификации, чем китайский вариант в топовой конфигурации. Стоимость Meizu 18 на международном рынке стартует с отметки 820 долларов. Напомним, в Китае доступны версии 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене 680 долларов, 710 долларов и 775 долларов соответственно.
Meizu 18 оборудован WQHD-дисплеем диагональю 6,2 дюйма. В смартфоне используется такая же панель на органических светодиодах, как в Xiaomi Mi 11. Только диагональ уменьшена примерно на 0,6 дюйма. Максимальная яркость тоже составляет 1300 нит, а частота обновления – 120 Гц.
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Флагман работает на базе операционной системы Android 11 с новой прошивкой Flyme OS 9. За производительность смартфона отвечает 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888, а за автономность – аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА*ч с 36-ваттной быстрой зарядкой по проводу.
С камерами всё скромно. Разрешение фронтальной составляет 20 Мп, а основной – 64 Мп + 16 Мп + 8 Мп. Есть оптическая стабилизация и 3-кратный оптический зум. Из прочего отметим стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев и стандартный для флагманов набор интерфейсов – с NFC, но без разъёма для наушников.
Дата анонса глобальной версии Meizu 18 пока что не уточняется. Нет информации и о том, планирует ли компания выводить на международный рынок версию Pro. Продвинутую модель в Китае оценили в 775-850 долларов в зависимости от комплектации.
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От стандартного издания Meizu 18 Pro заметно отличается. Разрешение фронтальной камеры выросло до 44 Мп. В основной камере остался лишь 8-Мп телеобъектив, тогда как все остальные модули заменили. Разрешение главного составило 50 Мп, а ультраширокоугольного – 32 Мп. Также появился сенсор ToF 3D. Ёмкость встроенной батареи выросла до 4500 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – до 40 Вт. Добавлены 40-ваттная беспроводная и 10-ваттная обратная беспроводная зарядка, а диагональ экрана увеличилась до 6,7 дюйма.
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