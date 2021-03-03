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Компания Meizu вместе с Meizu 18 Pro анонсировала более скромную модель. Вторая новинка называется просто Meizu 18. Ранее смартфону приписывали мобильный процессор Snapdragon 870, на что производитель сам намекал, но в итоге флагман получил однокристальную систему Snapdragon 888.

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На этом сходства с версией Pro не заканчиваются. Оба смартфона оборудованы стереофоническим динамиками, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C и поддерживают технологию Near Field Communication. Младшая модель тоже поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 сразу из коробки в паре с фирменной оболочкой Flyme 9. Также из общего отметим встроенный в экран ультразвуковой биометрический сканер, 8-12 ГБ оперативной памяти и интегрированный флеш-накопитель вместимостью 128-256 ГБ в зависимости от комплектации.

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Meizu 18 тоже оснащается 120-герцевой изогнутой матрицей Super AMOLED E4 производства Samsung. Разрешение составляет 1440 x 3200 точек, что соответствует формату WQHD+. При этом диагональ уменьшена с 6,7 дюйма до 6,2 дюйма, в связи с чем плотность точек выросла до 563 пикселей на дюйм. Вверху лицевой панели осталось небольшое круглое отверстие под селфи-модуль. Габариты корпуса составили 152,4 x 69,2 x 8,2 мм при массе 162 грамма.

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Камеры – главное отличие между стандартным изданием и версией Pro. В Meizu 18 остались 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением и поддержка съёмки видео в формате 4K UHD при 60 к/сек, но на этом сходства заканчиваются. Более доступная модель лишилась сенсора ToF 3D вместе с датчиками Samsung GN1 и Sony IMX616 на 50 Мп и 32 Мп соответственно. Вместо этого в главном модуле используется 64-мегапиксельная матрица Sony IMX682, а в ультраширокоугольном – 16-мегапиксельная Samsung S5K3P9SX. Поддержка 8K отсутствует. Разрешение фронтальной камеры уменьшилось с 44 Мп до 20 Мп и пропала поддержка 4K.

Meizu 18 оставили без беспроводной зарядки. При этом мощность проводной зарядки составила 36 Вт. За автономность смартфона отвечает батарея ёмкостью 4000 мА*ч. Производителем заявлена поддержка технологий Qualcomm Quick Charge 3 и USB Power Delivery 3.0. Заряжается аккумулятор с нуля до 100% за 50 минут.

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Флагман уже доступен для предварительного заказа. Старт продаж на китайском рынке запланирован на 8 марта 2021 года. Вторая новинка компании Meizu тоже оказалась дороже, чем Xiaomi Mi 11. Так, стоимость Meizu 18 в модификация 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ составила 680 долларов, 710 долларов и 775 долларов соответственно. Смартфон будет доступен покупателям в синей, фиолетовой и белой расцветках корпуса.