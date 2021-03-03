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Компания Meizu представила флагманский смартфон на мобильном процессоре Snapdragon 888. Новинка называется Meizu 18 Pro. Она оказалась намного дороже, чем Xiaomi Mi 11, но при этом имеет несколько преимуществ.

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Флагман оборудован 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED E4 с частотой обновления 120 Гц от компании Samsung. Матрица соответствует стандарту HDR10+. Максимальная яркость составляет 1300 нит. Панель имеет разрешение WQHD+ (1440 x 3200 точек). Соотношение сторон – 20 к 9. Плотность точек составила 526 пикселей на дюйм. Дисплей обладает изогнутыми боковыми гранями, а под ним расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Вверху по центру есть небольшое отверстие для фронтальной 44-мегапиксельной камеры с апертурой f/2,4, которая может снимать видео в 4K UHD при 30 к/сек.

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Meizu 18 Pro в отличие от Xiaomi Mi 11 может похвастаться телеобъективом. Он имеет разрешение 8 Мп и 3-кратный оптический зум без потери качества. Без сенсора ToF 3D, к сожалению, не обошлось. Разрешение основной камеры составило 50 Мп. Она построена на базе сенсора Samsung GN1 типа 1/1,31 дюйма с 1,2-мкм пикселями. Есть оптическая стабилизация, фазовый автофокус dual pixel, поддержка 8K. Также снимать ролики можно в 4K UHD при 60 к/сек. Последний компонент четырёхмодульной системы – сверхширокоугольный модуль на 32 Мп с углом обзора 130 градусов. В его составе – сенсор Sony IMX616.

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Сердцем Meizu 18 Pro выступает 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888 с графикой Adreno 660. Мобильный процессор работает в паре с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Встроенный флеш-модуль стандарта UFS 3.1 может вмещать до 256 ГБ данных. Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч. Мощность проводной и беспроводной быстрой зарядки составляет по 40 Вт. Проводным путём АКБ заряжается до 40% за 15 минут, а с нуля до 100% – за 50 минут. Заявлена поддержка USB power Delivery 3.0 и Qualcomm QC 4+.

Каркас флагмана сделан из алюминия, а тыльная и лицевая панели оформлены стеклом. Защита от воды отсутствует. Габариты корпуса составили 162,5 x 73 x 8,1 мм при массе 189 граммов. Новинка первой получила фирменное программное обеспечение Flyme 9 с операционной системой Android 11. Также отметим поддержку NFC, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, GPS, USB-C и стереодинамики. Разъём для наушников отсутствует.

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Meizu 18 Pro купить можно будет в трёх модификациях памяти. Цена версии с 8 ГБ оперативки и накопителем на 128 ГБ составила 775 долларов. Вариант с хранилищем удвоенного объёма оценили в 850 долларов. За версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти придётся отдать 930 долларов. Старт продаж запланирован на 8 марта, а приём предварительных заказов в Китае уже открылся. Покупателям новинка будет доступна в серой, синей и белой расцветках корпуса.