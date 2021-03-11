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Компания Google примерно полгода назад начала рассылать стабильную версию операционной системы Android 11 после длительного тестирования. До сих пор самой распространённой ревизией является Android 10, но Android 11 распространяется быстрее.

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Официальные данные об успехах операционной системы 2020 года компания Google должна быть предоставить этой весной на презентации Android 12. Но тем временем аналитическое агентство StatCounter утверждает, что на базе операционной системы Android 11 уже работает 25% актуальных смартфонов и планшетных компьютеров в мире. При этом по данным этой же компании, Android 10 занимает около 41% рынка.

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Если верить сайту GSMArena, самые старые смартфоны на базе операционной системы Android 11 – Google Pixel 2 и Pixel 2 XL. Они были анонсированы во второй половине 2017 года. Также на актуальной версии ОС работает две модели 2018 года (Pixel 3 и Pixel 3 XL) и более двух десятков телефонов 2019 года выпуска. Всего Android 11 установлена примерно на 150 смартфонах.

У планшетов с актуальной версией программного обеспечения Google дела обстоят не так хорошо. В настоящее время на базе операционной системы Android 11 работают только несколько устройств. Все они были анонсированы южнокорейской компанией Samsung в 2019 и 2020 годах.