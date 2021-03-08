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Компания Xiaomi на прошлой неделе выпустила актуальную прошивку MIUI 12 с операционной системой Android 11 или Android 10 для 24 моделей, включая смартфоны Redmi и POCO. По пять устройств получили глобальную и российскую версию, а ещё для семи стала доступна европейская MIUI 12.

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Установить обновление можно через встроенный режим восстановления. Ссылки на загрузку вы найдёте здесь. Перед установкой более актуальной версии программного обеспечения нужно не забыть сделать бекап данных. Заметим, что часть смартфонов получила китайскую прошивку. При этом программное обеспечение Google Mobile Services можно без проблем установить вручную.

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Для начала отметим, что MIUI 12 под номером v12.1 пришла на смартфон POCO X2, анонсированный в прошлом году. Прошивка построена на базе операционной системы Android 11. В то же время дебютным обновлением обзавелась модель Redmi Note 10 Pro, которая поступила в продажу со скидкой 65 долларов. Она из коробки работает на Android 11. Сейчас при цене в 215 долларов за базовую модификацию памяти это самый дешёвый в мире смартфон со 108-мегапиксельной основной камерой.

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POCO X3 NFC получил российскую версию программного обеспечения. Модель отличается аккумулятором на 5160 мА*ч, 120-герцевым дисплеем IPS и 64-мегапиксельной основной камерой. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 732G. Модель всё ещё остаётся на базе операционной системы Android 10.

Что интересно, вышла российская версия MIUI 12.0.1.0 для смартфона Redmi Note 10 Pro, который официально на территории России ещё даже не продаётся. Также MIUI 12 RU стала доступна для Xiaomi Mi Note 10 Lite (Android 11), Redmi 9 и Redmi Note 8 Pro.

Уже пятую версию глобальной прошивки получил флагман 2019 года Xiaomi Mi 9 на базе мобильного процессора Snapdragon 855. При этом смартфон так и продолжает работать на базе Android 11. Но он точно в будущем получит одиннадцатую ревизию ОС, поскольку она уже доступна для Xiaomi Mi 9T Pro, оснащённого той же однокристальной системой. Это ещё один флагман двухлетней давности. Его главной фишкой является выдвижная фронтальная камера.

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Помимо них глобальную версию MIUI 12 получили POCO X3 NFC, Redmi 9A и Xiaomi Mi 10 Pro. Последний уже давно работает на Android 11. Две другие модели обзавелись прошивкой с десятой ревизией операционной системы компании Google.

Теперь перейдём к европейской версии программного обеспечения. Стабильная оболочка MIUI 12 с индексом EU на Android 10 доступна для бюджетников Redmi 9A, Redmi 9AT и Redmi Note 8 Pro. Середняки Xiaomi Mi 10T Lite и Redmi Note 10 Pro получили Android наряду с флагманом Xiaomi Mi 10 Pro.

И в завершение несколько слов скажем о смартфонах, которые обновились в Китае. Таких моделей насчитывается почти дюжина. Например, всё семейство Redmi K40 (3 устройства) на процессорах Snapdragon 870 и Snapdragon 888. Также в списке Xiaomi Mi CC9 Pro, первый в мире телефон со 108-мегапиксельной камерой. Кроме того, актуальная сборка MIUI 12 прилетела на Redmi 10X/Pro 5G, Redmi K30 4G/5G, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi K20 и Redmi K30S. Все они уже перешил на операционную систему Android 11.