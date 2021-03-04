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Вслед за Redmi Note 10 Pro Max китайская компания Xiaomi анонсировала более скромную модель. Второй смартфон десятой серии называется Xiaomi Redmi Note 10. Практически вся информация о нём подтвердилась на сегодняшней презентации.

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Новинка оборудована новым 11-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 678. Однокристальная система компании Qualcomm оснащается видеочипом Adreno 612 и работает на частоте до 2,2 ГГц. Поддержка мобильных сетей пятого поколения в процессоре отсутствует.

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Платформа дополняется 4 ГБ оперативной памяти в начальной модификации и 6 ГБ в топовой. Тип ОЗУ – LPDDR4x. Вместимость встроенного флеш-модуля UFS 2.2 составляет 64 ГБ и 128 ГБ соответственно. При этом пользователи могут расширить ёмкость хранилища в Redmi Note 10, установив карту памяти объёмом не более 512 ГБ,

Новинка получила активную матрицу на органических светодиодах. В Xiaomi Redmi Note 10 Pro используется простая 60-герцевая панель AMOLED без приставки Super. Диагональ составляет 6,43 дюйма, а разрешение – 1080 x 2400 точек, что соответствует формату FHD+. Также отметим яркость до 1100 нит, 100-процентный охват цветового диапазона DCI-P3 и стекло Gorilla Glass 3.

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Тыльная сторона, скорее всего, сделана из пластика. Габариты корпуса составили 160,5 x 74,5 x 8,3 мм при массе около 180 граммов. Младшая модель тоже получила защиту от воды по стандарту IP52. Также отметить нужно наличие стереодинамиков, Bluetooth 5.0, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, выход под наушники, ИК-излучатель и боковой дактилоскопический сенсор. Опять же, индийская версия осталась без NFC.

Xiaomi Redmi Note 10 оборудован Quad-камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В главном модуле установлен всем знакомый датчик изображения Sony IMX582 типа ½ дюйма с 0,8-мкм пикселями. Угол захвата сверхширокоугольной камеры составляет 118 градусов. Для любителей селфи на лицевой стороне установлен фронтальный модуль с 13-мегапиксельным разрешением.

Зарядная ёмкость встроенной батареи составила 5000 мА*ч. Это на 20 мА*ч меньше, чем у версии Pro Max. Из прочего отметим 33-ваттную быструю зарядку, операционную систему Android 11, программное обеспечение MIUI 12 из коробки и обещанное обновление прошивки до MIUI 12.5.

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Новинка поступит в продажу 16 марта 2021 года в расцветках Frost White, Aqua Green и Shadow Black. Стоимость модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составила 165 долларов. Купить Xiaomi Redmi Note 10 с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ можно будет за 195 долларов.