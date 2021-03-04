Xiaomi Redmi Note 10 представлен официально – Snapdragon 678, AMOLED и Android 11 за 165 долларов
Вслед за Redmi Note 10 Pro Max китайская компания Xiaomi анонсировала более скромную модель. Второй смартфон десятой серии называется Xiaomi Redmi Note 10. Практически вся информация о нём подтвердилась на сегодняшней презентации.
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Новинка оборудована новым 11-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 678. Однокристальная система компании Qualcomm оснащается видеочипом Adreno 612 и работает на частоте до 2,2 ГГц. Поддержка мобильных сетей пятого поколения в процессоре отсутствует.
Платформа дополняется 4 ГБ оперативной памяти в начальной модификации и 6 ГБ в топовой. Тип ОЗУ – LPDDR4x. Вместимость встроенного флеш-модуля UFS 2.2 составляет 64 ГБ и 128 ГБ соответственно. При этом пользователи могут расширить ёмкость хранилища в Redmi Note 10, установив карту памяти объёмом не более 512 ГБ,
Новинка получила активную матрицу на органических светодиодах. В Xiaomi Redmi Note 10 Pro используется простая 60-герцевая панель AMOLED без приставки Super. Диагональ составляет 6,43 дюйма, а разрешение – 1080 x 2400 точек, что соответствует формату FHD+. Также отметим яркость до 1100 нит, 100-процентный охват цветового диапазона DCI-P3 и стекло Gorilla Glass 3.
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Тыльная сторона, скорее всего, сделана из пластика. Габариты корпуса составили 160,5 x 74,5 x 8,3 мм при массе около 180 граммов. Младшая модель тоже получила защиту от воды по стандарту IP52. Также отметить нужно наличие стереодинамиков, Bluetooth 5.0, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, выход под наушники, ИК-излучатель и боковой дактилоскопический сенсор. Опять же, индийская версия осталась без NFC.
Xiaomi Redmi Note 10 оборудован Quad-камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В главном модуле установлен всем знакомый датчик изображения Sony IMX582 типа ½ дюйма с 0,8-мкм пикселями. Угол захвата сверхширокоугольной камеры составляет 118 градусов. Для любителей селфи на лицевой стороне установлен фронтальный модуль с 13-мегапиксельным разрешением.
Зарядная ёмкость встроенной батареи составила 5000 мА*ч. Это на 20 мА*ч меньше, чем у версии Pro Max. Из прочего отметим 33-ваттную быструю зарядку, операционную систему Android 11, программное обеспечение MIUI 12 из коробки и обещанное обновление прошивки до MIUI 12.5.
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Новинка поступит в продажу 16 марта 2021 года в расцветках Frost White, Aqua Green и Shadow Black. Стоимость модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составила 165 долларов. Купить Xiaomi Redmi Note 10 с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ можно будет за 195 долларов.
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