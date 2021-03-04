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Xiaomi анонсировала сегодня три смартфона в Индии. Компанию Redmi Note 10 составили продвинутые версии Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. Спустя несколько часов после дебюта производитель анонсировал их на глобальном рынке. Первой новинкой стал Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

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Мы не будем детально рассматривать все параметры, ведь их вы можете узнать из отдельной заметки по ссылке выше. Ненадолго остановимся лишь на камере, на которой был сделан основной акцент на презентации. Главная особенность – 108-мегапиксельный блок на базе сенсора ISOCELL третьего поколения производства Samsung. Он поддерживает технологию Super Pixel, т.е. может объединять 9 снимков в 1 для получения детализированной фотографии с разрешением 12 Мп.

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Представительница Xiaomi рассказала о нескольких режимов, пользоваться которыми никто не будет. Например, Moving Crowd, Light Painting, Star Trails и Photo Clones. Отдельно отметить можно лишь ночной режим съёмки Night Mode 2.0. Портретный режим тоже есть, но при этом у смартфона нет телеобъектива.

В основной камере Redmi Note 10 Pro также нашлось место для 5-мегапиксельного сенсора для макросъёмки, датчика глубины 2 Мп и 8-мегапиксельного сверхиширокоугольного модуля с углом захвата изображения 118 градусов. Снимать видео можно в 4K UHD при 30 к/сек или в FHD при 30-120 к/сек. Причём компания добавила режим Dual Video, который позволяет записывать ролик на 108-Мп главную и 16-Мп фронтальную камеры одновременно.

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Смартфон также оборудован 8-нанометровой однокристальной с системой Snapdragon 732G и аккумулятором ёмкостью 5020 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой. Дисплей Super AMOLED получил частоту обновления 120 Гц и диагональ 6,67 дюйма. Диаметр отверстия для селфи-камеры составляет 2,96 мм. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP52.

В составе Xiaomi Redmi Note 10 Pro есть адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Как и ожидалось, версия для глобального рынка получила поддержку технологии Near Field Communication в отличие от индийской. Прочие параметры включают операционную систему Android 11 с прошивкой MIUI 12, выход под наушники, стереодинамики и порт USB-C.

Новинка поступит в продажу в расцветках Gradient Bronze, Glacier Blue, Onyx Gray и станет самым дешёвым смартфоном в Европе со 108-мегапиксельной камерой. Цена Xiaomi Redmi Note 10 Pro в конфигурации 6/64 ГБ составила 279 долларов. Версии со 128 ГБ оценили в 299 долларов с 6 ГБ ОЗУ и в 329 долларов с 8 ГБ ОЗУ. 8 и 9 марта стоимость будет снижена на 30 долларов.

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Для сравнения, в Индии это смартфон продаётся как Redmi Note 10 Pro Max. В этих же модификациях он стоит 260 долларов, 275 долларов и 300 долларов соответственно.