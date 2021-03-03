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Компания Xiaomi в рамках семейства Mi 11 до сих пор представила только один смартфон. Это флагман Xiaomi Mi 11 на однокристальной системе Snapdragon 888. Он уже продаётся официально в Европе, но до российского рынка пока не добрался. При этом в ближайшее время производитель должен будет существенно расширить семейство, выпустив несколько более продвинутых флагманов и пару середняков. Одной из моделей среднего класса будет Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

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Слухи о нём начали ходить ещё в январе нынешнего года. Тогда модели обещали процессор Snapdragon 775G. Однокристальная система должна была выполняться по нормам 5-нанометровой технологии, но её компания Qualcomm так и не анонсировала. Мало того, Xiaomi Mi 11 Lite 5G был замечен на сайте Google Play Console, где указано, что грядущая новинка получит 7-нанометровый мобильный процессор 2018 года.

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Посыпать голову пеплом не стоит, ведь речь идёт об однокристальной системе Snapdragon 765G. Она была анонсирована в декабре 2019 года и в том же месяце дебютировала в составе Xiaomi Redmi K30 5G. Правда, сам смартфон поступил в продажу только в середине января 2020 года. Чип имеет высокую производительности, но уступает таким SoC, как Dimensity 820 от MediaTek и Kirin 985 от Huawei.

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Процессор имеет ядра Kryo 475 Prime, Kryo 475 Gold и шесть Kryo 475 Silver c тактовой частотой соответственно 2,4 ГГц, 2,2 ГГц и 1,8 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 620 GPU. Поддержка мобильных сетей пятого поколения тоже присутствует. Однокристальная система Snapdragon 765G в 2019 году использовалась в нескольких смартфонах компании Xiaomi, включая предшественника героя заметки, модель Mi 10 Lite.

На сайте Google Play Console также указано, что в Xiaomi Mi 11 Lite 5G мы увидим 8 ГБ оперативной памяти, дисплей формата Full HD+ с разрешением 1080 x 2400 точек и операционную систему Android 11. Она будет дополнена фирменной прошивкой MIUI 12. По предварительной информации, грядущая новинка также будет оснащена аккумулятором ёмкостью 4150 мА*ч с 33-ватной зарядкой, боковым сканером отпечатков пальцев, 64-мегапиксельной основной камерой, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC и GPS, а частота обновления экрана составит 120 Гц. Информация об интерфейсах указан в базе данных Федеральной комиссии по связи США.

Дата выхода Xiaomi Mi 11 Lite 5G пока что не уточняется, как и стоимость смартфона. Вместе с моделью с поддержкой сотовых сетей 5G китайская компания также анонсирует 4G-версию. Она будет оборудована 8-нанометровым процессором Snapdragon 732G.