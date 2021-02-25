Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня, 25 февраля, компания Xiaomi анонсирует флагманские смартфоны Redmi K40 и сосредоточится на продвижении семейства Redmi Note 10. На просторах всемирной паутины ранее уже публиковались изображения коробок, в которых модели будут поставляться на рынок, а сейчас впервые появились реальные фотографии Xiaomi Redmi Note 10.

реклама

Первая модель линейки была анонсирована в марте 2014 года. За семь лет мы увидели много поколений смартфонов, практически каждый из которых отличался хорошими продажами. Помимо популярности их объединяло наличие матрицы, выполненной по технологии IPS. А вот модель Redmi Note 10 станет первым решением в истории линейки с дисплеем на органических светодиодах. В экран не будет встроен сканер отпечатков пальцев, а частота обновления составит скромные 60 Гц. При этом версии Pro и Pro Max получат жидкокристаллические 120-герцевые панели.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Выше на фото вы можете видеть сразу несколько экземпляров Xiaomi Redmi Note 10. Все современные смартфоны отличаются в первую очередь дизайном основной камеры. У грядущей новинки площадка будет исполнена в стиле Xiaomi Mi 11, но окажется чуть более вытянутой. Разрешение главного модуля составит 48 Мп. Параметры ещё трёх блоков не уточняется. Вероятно, в состав камеры войдёт ультраширокоугольный модуль на 8 Мп или 13 Мп и пара сенсоров для анализа глубины резкости и макросъёмки на 2 Мп или 5 Мп.

реклама

Ещё одна фотография раскрывает часть технических характеристик будущей новинки. Можем видеть, что модель получит модификацию с накопителем вместимостью 128 ГБ, операционную систему Android 11 и программное обеспечение MIUI 12.0.1 с заплаткой безопасности ОС за январь текущего года.

По предварительной информации, в Xiaomi Redmi Note 10 будет установлен мобильный процессор Snapdragon 678 в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти. Из прочего отметим порт USB Type-C, выход для подключения проводной гарнитуры, контроллеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5, ИК-порт и отдельный слот для microSD. Анонс семейства нового поколения состоится 4 марта 2021 года. В этот же день компания выпустит улучшенную модификацию Redmi 9 Power с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти по цене 180 долларов.