Опубликованы реальные фотографии Xiaomi Redmi Note 10
Сегодня, 25 февраля, компания Xiaomi анонсирует флагманские смартфоны Redmi K40 и сосредоточится на продвижении семейства Redmi Note 10. На просторах всемирной паутины ранее уже публиковались изображения коробок, в которых модели будут поставляться на рынок, а сейчас впервые появились реальные фотографии Xiaomi Redmi Note 10.
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Первая модель линейки была анонсирована в марте 2014 года. За семь лет мы увидели много поколений смартфонов, практически каждый из которых отличался хорошими продажами. Помимо популярности их объединяло наличие матрицы, выполненной по технологии IPS. А вот модель Redmi Note 10 станет первым решением в истории линейки с дисплеем на органических светодиодах. В экран не будет встроен сканер отпечатков пальцев, а частота обновления составит скромные 60 Гц. При этом версии Pro и Pro Max получат жидкокристаллические 120-герцевые панели.
Выше на фото вы можете видеть сразу несколько экземпляров Xiaomi Redmi Note 10. Все современные смартфоны отличаются в первую очередь дизайном основной камеры. У грядущей новинки площадка будет исполнена в стиле Xiaomi Mi 11, но окажется чуть более вытянутой. Разрешение главного модуля составит 48 Мп. Параметры ещё трёх блоков не уточняется. Вероятно, в состав камеры войдёт ультраширокоугольный модуль на 8 Мп или 13 Мп и пара сенсоров для анализа глубины резкости и макросъёмки на 2 Мп или 5 Мп.
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Ещё одна фотография раскрывает часть технических характеристик будущей новинки. Можем видеть, что модель получит модификацию с накопителем вместимостью 128 ГБ, операционную систему Android 11 и программное обеспечение MIUI 12.0.1 с заплаткой безопасности ОС за январь текущего года.
По предварительной информации, в Xiaomi Redmi Note 10 будет установлен мобильный процессор Snapdragon 678 в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти. Из прочего отметим порт USB Type-C, выход для подключения проводной гарнитуры, контроллеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5, ИК-порт и отдельный слот для microSD. Анонс семейства нового поколения состоится 4 марта 2021 года. В этот же день компания выпустит улучшенную модификацию Redmi 9 Power с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти по цене 180 долларов.
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