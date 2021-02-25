Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi в конце прошлого года анонсировала смартфон Redmi 9 Power. До России он может добраться под названием Redmi 9T. На старте продаж модель была доступна в модификациях с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 64 ГБ или 128 ГБ. Сейчас компания объявила о скором поступлении в продажу версии с 6 ГБ ОЗУ и встроенным флеш-модулем объёмом 128 ГБ.

реклама

Xiaomi Redmi 9 Power оснащается 11-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 662, которая имеет восемь ядер с пиковой частотой 2,0 ГГц и графику Adreno 610. Вопросами автономности занимается встроенный аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с 18-ваттной проводной и 2,5-ваттной обратной подзарядкой.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

В смартфоне установлена основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Примечательно, что 8-мегапиксельный датчик изображения из ультраширокоугольного модуля используется и во фронталке. Обе камеры поддерживают запись видеоматериалов в формате Full HD с частотой кадров 30 к/сек.

Xiaomi Redmi 9 Power оборудован дисплеем IPS. В основе лежит 6,53-дюймовая Full HD+ матрица с плотностью точек 395 пикселей на дюйм. Её прикрывает стекло Gorilla Glass третьего поколения. Рамка и тыльная сторона изготовлены из пластика.

реклама

Из коробки модель работает под управлением операционной системы Android 10 с прошивкой MIUI 12. В будущем смартфон получит и MIUI 12.5 и Android 12. Прочие параметры включают стереодинамики, выход для наушников, двухполосный Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц), порт USB Type-C, ИК-порт и GPS. Дактилоскопический сенсор располагается на правом торце корпуса.

На старте продаж стоимость Xiaomi Redmi 9 Power в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти составила 150 долларов и 165 долларов соответственно. Новая версия будет стоить 180 долларов. Она должна появиться на рынке 4 марта 2021 года. Презентация состоится в этот же день вместе со смартфонами семейства Xiaomi Redmi Note 10.