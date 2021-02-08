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Официальная цена Samsung Galaxy Note20 Ultra упала на 15 000 рублей

Смартфон подешевел уже на 15%.
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В этом году с высокой долей вероятности мы не увидим новых смартфонов Galaxy Note. Хотя есть надежда ещё надежда на версию FE в рамках 20-й серии. А тем временем Samsung Galaxy Note20 Ultra дешевеет на российском рынке в официальной рознице.

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В продаже модель появилась в конце лета прошлого года. Цена модификации с 8 ГБ оперативной памяти и интегрированным флеш-модулем составила 99 990 рублей. Спустя полгода цена упала примерно на 15%. Сейчас в магазине «Ситилинк» купить Samsung Galaxy Note20 Ultra можно за 84 990 рублей.

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Флагман 2020 года оснащается 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с поддержкой стандарта HDR10+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц при разрешении Full HD+. В формате Quad HD+ придётся снизить частоту до 60 Гц. Экран имеет встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, поддерживает работу со стилусом и защищается стеклом Gorilla Glass седьмого поколения, оно же Victus.

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Российская версия Samsung Galaxy Note20 Ultra оборудована процессором Exynos 990 с частотой до 2,73 ГГц. Однокристальная система выполняется по нормам 7-нм техпроцесса и имеет графическое ядро Mali-G77 MP11. Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 25-ваттной быстрой зарядкой. Беспроводная подзарядка имеет мощность 15 Вт.

Южнокорейская компания представила и версию на процессоре Snapdragon 865, но официально в России она не продаётся. Конечно, можно приобрести смартфон на «сером» рынке, но это может быть чревато не только отсутствием официальной гарантии. В случае с моделями Samsung и LG из США очень часто можно нарваться на разблокированный операторский телефон. Среди проблем в таких девайсах самыми популярными являются быстрый нагрев, слабый аккумулятор, плохая связь и неработающая оплата через NFC.

Во флагмане используется скромная 10-мегапиксельная фронтальная камера и тройная система на тыльной стороне. Разрешение телеобъектива и ультраширокоугольного модуля составляет по 12 Мп. Первый имеет оптостаб, 5-кратный оптический зум и 50-кратный программный. От маркетинговых 100x компания решила отказаться ввиду их бесполезности, т.к. как на выходе всё равно получается «каша». В основном модуле установлен сенсор на 108 Мп. Есть поддержка 4K UHD при 60 к/сек во фронтальной и основной камерах. Последняя также может снимать 8K-видео, но только с 24 FPS.

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В Samsung Galaxy Note20 Ultra используется проприетарное программное обеспечение One UI 3 на базе операционной системы Android 11. Смартфон подключается к мониторам в режимах DeX и Wireless DeX. Также имеются стереофонические динамики, Wi-Fi 6, USB-C, Bluetooth 5, поддержка Near Field Communication и защита от воды по стандарту IP68.

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