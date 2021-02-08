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Лэй Цзюнь, глава китайской компании Xiaomi, официально заявил о возрождении двух забытых серий устройств. Производитель вернётся к выпуску планшетных компьютеров Mi Pad и экспериментальных смартфонов Mi MIX, которые всегда отличались оригинальностью.

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Начнём с планшетов. Напомним, что компания Apple добилась в суде в России и Европе запрета на продажу планшетных компьютеров Mi Pad из-за сходства в названии с iPad. Поэтому если Xiaomi и выведет на европейский рынок новые планшеты, для этого ей придётся запустить ещё одну линейку.

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Но в Китае же компания без проблем может продавать устройства Mi Pad. Последний планшетный компьютер производителя из Поднебесной был анонсирован в августе 2018 года. Это модель четвёртого поколения Xiaomi Mi Pad 4 Plus на процессоре Snapdragon 660. Её вы можете видеть на изображении ниже.

Она заключена в цельнометаллический корпус и имеет 10,1-дюймовый дисплей формата 1200 x 1920 точек. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, а фронтальной – 5 Мп. За автономность планшета отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 8620 мА*ч без поддержки быстрой зарядки. Также отметим стереодинамики, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 64/128 ГБ в зависимости от комплектации.

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Все планшетные компьютеры Xiaomi были оборудованы не самым мощным железом. А вот модель нового поколения, по данным инсайдеров, получит однокристальную систему флагманского уровня. Будет ли это 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888, пока что непонятно. Возможно, компания закупит 6-нанометровые чипы Dimensity 1200 у MediaTek.

Что касается серии Mi MIX, она на данный момент представлена шестью устройствами, одно из которых не добралось до рынка. Речь о модели Xiaomi Mi MIX Alpha с опоясывающим дисплеем, чипсетом Snapdragon 855+ и основной камерой разрешением 108 Мп + 20 Мп + 12 Мп. Смартфон оценили в 2800 долларов. В начале 2020 года компания привезла его для демонстрации в несколько стран мира, включая Россию, но затем об устройстве все благополучно забыли.

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Если говорить о коммерческих решениях, последним является флагман Xiaomi Mi MIX 3 5G на Snapdragon 855. Его представили на MWC 2019. Модель выполнена в форм-факторе слайдера, имеет два модуля на 12 Мп сзади и фронтальную камеру с разрешением 24 Мп + 2 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 3800 мА*ч. Цена в Европе стартовала с 599 евро.

Также линейка включает 4G-версию Mi MIX 3 наряду с моделями Mi MIX, Mi MIX 2 и Mi MIX 2s. Последние три отличаются тонкими рамками с трёх сторон и тем, что фронтальная камера расположена в нижней части лицевой стороны. Все смартфоны серии были оснащены топовой платформой на время анонса.

По словам топ-менеджера, компании пришлось отложить анонс Xiaomi Mi MIX 4 из-за слабых продаж модели третьего поколения и отсутствия передовых технологий, которыми можно было бы удивить пользователей. С первым фактором уже ничего не поделаешь, а вот вторую проблему производитель решил.

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Смартфон нового поколения будет анонсирован в 2021 году. Возможно, под коммерческим названием Xiaomi Mi MIX 4 на рынок выйдет модель без разъёмов и клавиш, оборудованная дисплеем с четырьмя изогнутыми гранями. Её компания анонсировала в конце прошлой недели.