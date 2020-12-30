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Xiaomi не сможет регистрировать бренд Mi Pad в России из-за Apple

Палата по патентным спорам лишила возможности Xiaomi зарегистрировать в России бренд Mi Pad.
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Компания Apple лишила возможности Xiaomi зарегистрировать в России бренд Mi Pad. Если быть точнее, это сделала Палата по патентным спорам. Как стало известно, запрос Apple был принят, и товарный знак Mi Pad не может получить правовую охрану. В Европе такого запрета команда из Купертино добилась в конце 2017 года.

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Американский гигант заявил о сходстве до степени смешения товарных знаков Mi Pad и iPad. Гигант из Купертино подал запрос ещё летом текущего года. По словам представителей Apple, товарный знак Mi Pad китайской компании Xiaomi может вводить покупателей в заблуждение, в чём калифорнийский гигант усмотрел недобросовестную конкуренцию.

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В итоге в товарных знаках Apple и Xiaomi нашли фонетически сходные элементы и наличие одинаковых букв латинского алфавита. В то же время отличия в названиях брендов есть, но они играют в этой ситуации второстепенную роль.

Напомним, что линейка Xiaomi Mi Pad объединяет планшетные компьютеры. В России они официально продаются. Планшеты компания выпускает с марта 2014 года. Тогда был анонсирован Mi Pad 7.9 с аккумулятором ёмкостью 6700 мА*ч на процессоре NVIDIA Tegra K1 с графикой GeForce Kepler.

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Осенью 2015 года в продаже появился Mi Pad второго поколения на чипсете Intel Atom X5-Z8500 с графикой Intel HD Graphics, а ёмкость аккумулятора составила 6190 мА*ч. Xiaomi пропустила 2016 года, и лишь в апреле 2017 года анонсировала Mi Pad 3 на MediaTek MT8176 с АКБ на 660 мА*ч.

Последние планшеты производитель выпустил в 2018 году. В июне появился Mi Pad 4 с 8-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч, а в августе начались продажи версии Plus. Она получила 10,1-дюймовый дисплей и батарею на 8620 мА*ч. Оба устройства оборудованы однокристальной системой Snapdragon 660.

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