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Китайский технологический гигант Xiaomi представил революционный смартфон, в котором установлен так называемый «экран-водопад». Особенностью панели является то, что загнутыми оказались не только боковые края, но и верхняя с нижней грани.

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В течение нескольких дней топ-менеджеры, включая главу компании, подогревали интерес к устройству тизерами. В ходе рекламной кампании они недвусмысленно намекали на то, что Xiaomi готовится представить смартфон со сгибаемым дисплеем. Но как оказалось, обошлись лишь загнутыми гранями.

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По словам разработчиков, в новинке, название которой не уточняется, установлен уникальный дисплей. Угол изгиба составляет 88 градусов с каждой стороны. Части корпуса можно заметить в углах смартфона. Устройство не имеет ни разъёмов, ни клавиш. Подобные концепты демонстрировали уже vivo и Meizu, но дальше инженерного образца он не доходили.

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Xiaomi отмечает, что при создании новинки было зарегистрировано более четырёх десятков патентов. Главной же трудностью было производство стекла такой формы. Для этого компании пришлось разработать собственное оборудование, позволяющее обрабатывать стекло при высоком давлении и температуре 800 градусов.

Смартфон получил интегрированную в дисплей фронтальную камеру. Под поверхностью панели на органических светодиодах установлен и сканер отпечатков пальцев. Также Xiaomi отмечают высокую производительность, поддержку беспроводной зарядки и «ряд других инновационных технологий», детали которых не уточняются.

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Звук в смартфоне передаётся при помощи вибрации. На тыльной панели можно видеть один большой модуль основной камеры. Ни цену, ни сроки выхода новинки в продажу компания не уточняет. Напомним, что последним громким концептуальным флагманом Xiaomi был Mi MIX Alpha. Он получил опоясывающий дисплей, топовую на момент премьеры начинку, а стоимость составила 2800 долларов. Но в продаже смартфон так и не появился.