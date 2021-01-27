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Сначала премьера смартфона откладывалась в связи с переносом даты релиза фильма, а теперь боевик откладывают из-за гаджетов. «Не время умирать» о Джеймсе Бонде стал одним из самых многострадальных фильмов последних лет, поскольку его премьеру уже несколько раз откладывали. Поводом для очередного переноса картинки послужил старый смартфон компании Nokia.

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Изначально картина должна была выйти в кинопрокат ещё в 2019 году, но выход пришлось отложить в связи с уходом Дэнни Бойла с поста режиссёра. Чуть позже стало известно, что с февраля 2020 года релиз переносят на начало второго квартала того же года.

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Но у пандемии COVID-19 на этот счёт было своё мнение. В связи с тем, что практически все страны мира ушли на карантин, выход фильма сначала отложили на осень 2020 года, а затем – на апрель 2021 года. Но и это не было окончательным решением.

Параллельно с фильмом компания HDM Global откладывала анонс смартфона среднего класса Nokia 8.3 5G, рекламная кампания которого связана со шпионским боевиком, ведь агент 007 должен был пользоваться именно данным устройством. С каждой новой датой премьеры телефон всё больше терял свою актуальность. После того, как стало известно, что релиз фильма состоится в 2021 году, финский бренд решил всё же выпустить устройство. Случилось это осенью прошлого года.

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Совсем недавно стало известно, что «Не время умирать» покажут лишь в последнем квартале нынешнего года. Причиной очередного переноса фильма стало то, что смартфон Nokia 8.3 5G и несколько других гаджетов, которыми пользуются герои, больше неактуальны. Теперь создатели фильма вынуждены перемонтировать ряд сцен с использованием уже более новых гаджетов.

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Что касается смартфона Nokia 8.3 5G, его в картинке мы не увидим. При этом есть вероятность, что Джеймс Бонд окажется фанатом легендарного финского бренда и всё равно будет пользоваться моделью Nokia, но уже более актуальной. Правда, в ближайшее время в ассортименте компании должны появиться исключительно бюджетные решения.