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На прошлой неделе компания Realme анонсировала модель C20 стоимостью 100 долларов. Южнокорейский гигант Samsung тоже решил не отставать и представил свой смартфон начального уровня. Новинка называется Samsung Galaxy A02 (2021) и является упрощённой версией модели Galaxy A02s, которую оценили примерно в 150 евро.

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Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей формата HD+ на базе матрицы PLS IPS. В экране используется матрица Infinity-V с каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Корпус сделан из пластика. Новинка имеет габаритные размеры 164,2 x 75,9 x 9,1 мм, а весит модель почти 200 граммов.

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Основная камера представлена тремя модулями. Разрешение главного составляет 13 Мп. Сенсор на 2 Мп используется для макросъёмки. Заметим, что двухмодульная компоновка сейчас встречается редко. Под камерой расположена светодиодная вспышка. Снимать видео можно в формате Full HD с частотой кадров 30 к/сек.

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Samsung Galaxy A02 (2021) оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой зарядки ёмкостью 7,75 Вт. Новинка получила разъёмы micro-USB и Mini-Jack. Сканер отпечатков пальцев отсутствует. Также в арсенале смартфона есть контроллеры беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi без поддержки частотного диапазона 5 ГГц.

Аппаратная платформа смартфона строится вокруг мобильного процессора MediaTek MT6739W. Однокристальная система имеет четыре ядра с частотой до 1,5 ГГц и графический ускоритель PowerVR GE8100. Само собой, поддержка мобильных сетей пятого поколения отсутствует. Доступна новинка в модификации с 2 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем объёмом 32 ГБ. Слот для карт microSD присутствует.

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Рекомендованная цена Samsung Galaxy A02 (2021) составила 100 долларов. Смартфон будет доступен покупателям в расцветках Denim Black, Denim Blue, Denim Gray и Denim Red. В завершение отметим, что упомянутая в начале заметки модель Samsung Galaxy A02s отличается от новинки наличием более мощного чипа Snapdragon 450 и сенсора глубины на 2 Мп в основной камере.