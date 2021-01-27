Американский магазин опубликовал цены процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO
К концу первого квартала 2021 года американская компания AMD выпустит высокопроизводительные HEDT-процессоры Ryzen Threadripper PRO. Они весь год были на рынке, но исключительно в составе рабочих станций Lenovo ThinkStation P620.
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3000-я серия представлена тремя моделями. Младшим процессором является AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX. Он имеет 16 ядер с частотой 3,9-4,3 ГГц и 64 МБ кэш-памяти третьего уровня. Ступенькой выше в иерархии расположился 32-ядерный Ryzen Threadripper PRO 3975WX, который трудится с частотой 3,5-4,2 ГГц. Объём кэш-памяти L3 увеличен до 128 ГБ.
Флагман серии – 64-ядерный чип Ryzen Threadripper PRO 3995WX. Номинальная частота составляет 2,7 ГГц, а максимальная – 4,2 ГГц. Кэш-памяти на ядро тоже предусмотрено 4 МБ, т.е. общей объём увеличен до 256 МБ. Все три процессора поддерживают технологию многопоточности и имеют номинальную величину отвода тепловой мощности 280 Вт.
|
Процессор
|
Ядра | Потоки
|
Частота
|
Кэш-память L3
|
TDP
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
|
64 | 128
|
4.2 ГГц | 2.7 ГГц
|
256 МБ
|
280 Вт
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
|
32 | 64
|
4.2 ГГц | 3.5 ГГц
|
128 МБ
|
280 Вт
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
|
16 | 32
|
4.3 ГГц | 3.9 ГГц
|
64 МБ
|
280 Вт
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Магазин Compusource опубликовал стоимость каждой модели. 64-ядерный 128-поточный Ryzen Threadripper PRO 3995WX оценён в 6086 долларов. Почти вдвое дешевле стоит 32-ядерная 64-поточная модель Ryzen Threadripper PRO 3975WX – 3043,60 доллара. Цена 16-ядерного 32-поточного чипа Ryzen Threadripper PRO 3955WX в магазине составляет почти 1254 доллара.
Линейка Ryzen Threadripper не имеет в своём составе 16-ядерных платформ, в результате чего Ryzen Threadripper PRO 3955WX можно сравнить с 16-ядерным решением Ryzen 9 5950X. Оно обойдётся примерно на 455 долларов дешевле, но вместе с тем предлагает в четыре раза меньше каналов памяти и на 108 меньше линий PCI Express 4.0.
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В то же время Ryzen Threadripper PRO 3995WX оказался сразу на 2100 дороже 64-ядерного HEDT-процессора Ryzen Threadripper 3990X. В свою очередь Ryzen Threadripper PRO 3975WX прибавил к цене в сравнении с 32-ядерной модель Ryzen Threadripper 3970X только 1000 долларов.
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В завершение напомним, что процессоры Threadripper PRO 3000 отличаются поддержкой 8-канальной памяти, включая модули UDIMM, RDIMM и LRDIMM. Также заявлено 128 линий PCI Express 4.0. Для сравнения, обычные Ryzen Threadripper поддерживают четырёхканальную память и 64 линии PCI Express 4.0. Расширить возможности контроллеров памяти и PCI Express 4.0 позволило применение чиплета I/O от серверных решений EPYC поколения Rome.
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