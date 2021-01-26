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Курс Ethereum вчера, 25 января, установил новый исторический максимум. В начале дня цена одной монеты составила 1476 долларов. Одни аналитики утверждают, что стоимость продолжит расти и достигнет 2600 долларов за монету, другие же и вовсе пророчат пробитие планки 10 000 долларов. А тем временем баланс ETH на биржах криптовалют опустился до минимального значения за последние 15 месяцев.

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За прошедшую неделю с бирж было выведено примерно 1,2 млн ETH, что эквивалентно почти 1,6 млрд долларов. Аналитики считают, что криптовалюта была перемещена в протоколы DeFi и заблокированы для стейкинга в Ethereum 2.0.

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Вывод криптоактивов начался 19 января 2021 года. На тот момент на биржах было 16,6 млн ETH. До конца недели баланс уменьшился до 15,4 млн ETH или 20,5 млрд долларов. Большая часть из 1,2 млн ETH отправилась на анонимные кошельки. По мнению аналитика Педро Фебреро, такому поведению пользователей может быть три причины.

Первая – старт блокирования Ethereum в протоколах DeFi. Правда, если верить данным DeFi Pulse, то количество заблокированных монет во вторник, 19 января, уменьшилось с 7 млн до 6,9 млн, а уже на следующий день вновь выросло до 7 млн.

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Вторая – накопление Ethereum инвесторами Gryscale. Но в то же время данные сайта BYBT говорят нам о том, что компания не закупала криптовалюту для публичных трастов.

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Третья причина – увеличение количества заблокированных для стейкинга в ETH 2.0 монет более чем в четыре раза (320%) начиная с декабря прошлого года. 19 января в ETH 2.0 было заблокировано 170 000 монет. На следующий день их количество выросло ещё на 200 000 монет.

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По словам Фебреро, вывод Ethereum с крупных бирж криптовалют означает, что стоимость цифровой валюты будет продолжать расти. С уменьшением количества монет на биржах будет увеличиваться вероятность роста стоимости Ethereum.