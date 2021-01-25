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В начале сегодняшнего дня Ethereum резко взлетел до нового исторического максимума. Курс ETH по отношению к доллару США достиг отметки $1476 по данным биржи Binance. За 24 ч курс увеличился практически на 19%, а в период резкого ускорения — на 9,5%. Предыдущий рекорд был установлен на прошлой неделе, тогда криптовалюта достигла отметки $1440.

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В начале года Ethereum недолго придерживался восходящего тренда и после достижения $1352 курс резко снизился до $911. Сейчас ситуация повторяется — после предыдущего максимума ETH опустился практически до $1000, а теперь установил очередной рекорд.

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Рост Ethereum связывают с усилением внимания к сегменту децентрализованных финансов DeFi, где множество сервисов основаны на блокчейне Ethereum. Все больше инвесторов интересуются альткоинами и Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, в первую очередь привлекает их внимание.

Сообщество бурно встретило новый рекорд и конечно же множество аналитиков стало предсказывать дальнейший рост не только Ethereum, а вообще всего рынка альткоинов. Ближайшая неделя будет напряженной для рынка, вероятно, мы увидим множество взлетов и падений, которые будут следствием публикации программы Федеральная резервной системы США и квартальных финансовых отчетов крупных корпораций, отмечает ресурс Decrypt.

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